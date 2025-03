Σημαντική διάκριση ΕΟΤ Μ.Βρετανίας από την Ένωση Ανεξάρτητων Tour Operators

Ως ο δεύτερος καλύτερος Οργανισμός Τουρισμού (αργυρό βραβείο) για το 2024 (Tourist Board Partner of the Year 2024) ψηφίστηκε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας από τα μέλη της Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators AITO (Association of Independent Tour Operators) – The Specialist Travel Association της Μεγάλης Βρετανίας.

Αυτή είναι η δεύτερη διαδοχική διάκριση της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ΕΟΤ από την AITO, γεγονός που επιβεβαιώνει την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς τα τελευταία χρόνια ο ΕΟΤ λαμβάνει τακτικά μέρος στις εκδηλώσεις της Ένωσης, αναπτύσσει διαρκώς το networking και τις συνέργειες με τα μέλη της και υποστηρίζει σταθερά το έργο της στα θέματα βιωσιμότητας, με την προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη να συμμετέχει στην Επιτροπή Βιωσιμότητας της AITO.

Η εκδήλωση απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 6 Μαρτίου 2025, στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της AITO-The Specialist Travel Association, στην οποία συμμετείχαν 100 μέλη της. Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε η κα Σκαρβέλη (φωτογραφία), η οποία, παράλληλα, εκπροσώπησε τον ΕΟΤ και στις εργασίες της γενικής συνέλευσης.

Το χρυσό βραβείο έλαβε ο Ισπανικός Οργανισμός Τουρισμού Turespaña και το χάλκινο τo Turismo de Portugal της Πορτογαλίας.