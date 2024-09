Βάσια Κουτσούκου | Xάρτης επενδυτικών ευκαιριών το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με θέμα «U.S. Investment in the Greek Tourism and Real Estate Development Industries», που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο ξενοδοχείο Athens King George, παρευρέθηκε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, Βάσια Κουτσούκου, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Τουρισμού.

Η κα Κουτσούκου ανέλυσε όλες τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας στον τομέα του τουρισμού, τόσο στο σκέλος των υποδομών φιλοξενίας όσο και αναφορικά με το ευρύτατο πεδίο των ειδικών τουριστικών υποδομών στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε σε γενικές και ειδικές κατευθύνσεις με βάση τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για διάχυση της επισκεψιμότητας σε όλη την επικράτεια και καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον ενημέρωσε ότι σε λίγο διάστημα θα μπορούμε με βάση και το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό να έχουμε ένα κρίσιμο εργαλείο που θα λειτουργήσει και ως χάρτης επενδυτικών ευκαιριών σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου και με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Όπως ανέφερε επίσης, με τους σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Τουρισμού επενδύει στην αναβάθμιση των υποδομών ευθύνης του, που απλώνονται σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως είναι οι μαρίνες, τα χιονοδρομικά κέντρα, οι ιαματικές πηγές κλπ., έχοντας θέσει με τον τρόπο αυτόν ισχυρές βάσεις, ώστε το επενδυτικό ενδιαφέρον στο πεδίο του τουρισμού να μπορεί να απλωθεί και πέραν των παραδοσιακά πιο ελκυστικών προορισμών της χώρας.

