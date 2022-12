Β.Κικίλιας | Φέρνουμε την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης για τον βιώσιμο τουρισμό

«Η Ελλάδα κάνει βήματα προκειμένου να γίνει βιώσιμος προορισμός. Είναι ένα στοίχημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος έχει αναλάβει διεθνείς πρωτοβουλίες για το στόχο αυτό», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο “33ο Greek Economic Summit”, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και τη στρατηγική υποστήριξη του US Chamber of Commerce και του Atlantic Council.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι το μέλλον του πλανήτη μας αφορά όλους και ο αντίκτυπός του στην τουριστική βιομηχανία είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα ο υπουργός υπενθύμισε ότι στο Λονδίνο το υπουργείο υπέγραψε συμφωνία με την Common Seas -την πρωτοβουλία PlasTICK- που επιτρέπει στους επαγγελματίες της φιλοξενίας να κατανοήσουν και να μειώσουν ριζικά τη χρήση πλαστικού.

«Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να προστατεύσουμε αυτά τα 15.0000 χιλιόμετρα των ακτών, των θαλασσών, της πανίδας, καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της χώρας και των επισκεπτών της. Παράλληλα με το "Rhodes Co-Lab" στη Ρόδο, το "ASTYBUS" στην Αστυπάλαια, το "Just Go Zero" στην Τήλο, το "Gr-eco Islands" στη Χάλκη, το "Aegean Neorion Innovation Center" στη Σύρο, και με το "Naxos Smart Island" στη Νάξο και άλλες ακόμα δράσεις, φέρνουμε την Ελλάδα στην πρωτοπορία της Ευρώπης για τον βιώσιμο τουρισμό», ανάφερε ο υπουργός.

Στο μεταξύ ο υπουργός στάθηκε και στη συνεργασία του υπουργείου με την Google για την επιτάχυνση του πράσινου και βιώσιμου μετασχηματισμού του τουριστικού κλάδου της Ελλάδας, αναφέροντας ότι έχει ήδη φέρει απτά αποτελέσματα με περισσότερους από 2.000 ξενοδόχους να εκπαιδεύονται σε βιώσιμες πρακτικές και 500 ξενοδοχεία που λαμβάνουν τη σχετική διαπίστευση σε λιγότερο από 6 μήνες.