Η Κατερίνα Σαριδάκη “Ecosystem Hero of the Year”

Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η Κατερίνα Σαριδάκη, διευθύντρια του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η οποία αναδείχθηκε «Ecosystem Hero of the Year» στα South Europe Startup Awards 2025, στο πλαίσιο των Global Startup Awards, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στη Μάλαγα της Ισπανίας.

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη συμβολή της στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού και της τεχνολογίας. Από το 2013, όταν έκανε το πρώτο της βήμα στο ελληνικό startup περιβάλλον, η Κατερίνα Σαριδάκη έχει αφιερωθεί στη στήριξη νέων επιχειρηματιών και καινοτόμων ιδεών, ενώ με τη δημιουργία του CapsuleT το 2019 συνέβαλε αποφασιστικά στην καθιέρωση του πρώτου ελληνικού επιταχυντή για travel tech startups.

Στη διάρκεια της τελετής απονομής, η ίδια αναφέρθηκε στη διαδρομή των τελευταίων ετών, στις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο κλάδος, ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και στη δυναμική κοινότητα νέων ιδρυτών, μεντόρων και συνεργατών που συνέβαλαν στην εξέλιξη του οικοσυστήματος. Όπως τόνισε, η βράβευση αυτή ανήκει σε όλους όσοι πίστεψαν στο όραμα του CapsuleT και στήριξαν τη διαδρομή του.

Η Κατερίνα Σαριδάκη σε ανάρτηση της εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον πρόεδρο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρο Βασιλικό, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, καθώς και προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΞΕΕ. Αναφέρθηκε επίσης στη Χρύσσα Βρούζη, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και την Κατερίνα Σαντικού, για τον καθοριστικό τους ρόλο στην πορεία της.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «ένα οικοσύστημα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς συνεργασίες, ανθρώπους με κοινό όραμα και διάθεση να το στηρίξουν».

Σε τούτο το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το 25% της τελικής βαθμολογίας του βραβείου προέκυψε από την ψήφο του κοινού, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στην αναγνώριση της.