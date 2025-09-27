Μεγάλη συμμετοχή μαθητών στον διαγωνισμό "Ζωγραφίζοντας τη Φιλοξενία"

Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών από όλη την Ελλάδα ολοκληρώθηκε ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής «Ζωγραφίζω τη Φιλοξενία», που διοργάνωσε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Υπουργείο Τουρισμού. Ο διαγωνισμός είχε στόχο να φέρει την έννοια της φιλοξενίας πιο κοντά στη νέα γενιά και την εκπαίδευση.

Στην τελετή απονομής βραβείων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η ελληνική φιλοξενία «δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αλλά είναι τρόπος ζωής, δείγμα πολιτισμού και σεβασμού στο συνάνθρωπο». Πρόσθεσε ότι ο διαγωνισμός «πέτυχε να συνδυάσει τη δημιουργική έκφραση με την προώθηση μιας από τις πιο θεμελιώδεις αξίες του τόπου μας: την ελληνική φιλοξενία».

Η Υπουργός επεσήμανε ότι στα έργα των παιδιών αποτυπώνεται η καθαρότητα της ματιάς τους, αλλά και η δική τους αντίληψη για το πώς η Ελλάδα υποδέχεται, αγκαλιάζει και εμπνέει τους επισκέπτες της από όλο τον κόσμο. Βράβευσε τους μαθητές, σημειώνοντας ότι πέρα από τη διάκριση, επιτυχία είναι η συμμετοχή και η προσπάθεια να αποδοθούν τα ιδανικά της αγάπης για τη φιλοξενία και ο σεβασμός προς τον τόπο μας.

Η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε επίσης στα 90 χρόνια του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στο επετειακό μήνυμα «Φιλοξενία με Αξία για Όλους», υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως αρωγού της πολιτείας και των επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και τη συνεισφορά του στην καλλιέργεια τουριστικής κουλτούρας και εκπαίδευσης.

Κλείνοντας, ευχήθηκε στους μαθητές να συνεχίσουν με έμπνευση και δημιουργικότητα, τονίζοντας ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί γιορτή για τον τουρισμό, την παιδεία και πάνω από όλα για τα παιδιά μας.







