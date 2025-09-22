Στην Κοπεγχάγη η ηγεσία της HOTREC - συναντήσεις με κορυφαίους τουριστικούς παράγοντες της Δανίας

Στην Κοπεγχάγη βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα αντιπροσωπεία της HOTREC – Hotels, Restaurants, Bars & Cafés in Europe, με επικεφαλής τον πρόεδρο του οργανισμού, Αλέξανδρο Βασιλικό, και τη γενική διευθύντρια, Μαρί Οντρέν. Σειρά επαφών με κορυφαίους εκπροσώπους της Δανικής κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τουριστικών φορέων ανέδειξε στο προσκήνιο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για το μέλλον της ευρωπαϊκής φιλοξενίας, με έμφαση στην απασχόληση, τις δεξιότητες, τη βιωσιμότητα και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Με τον δήμαρχο Απασχόλησης & Ένταξης της Κοπεγχάγης, Jens-Kristian Lütken, συζητήθηκαν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση, τα προγράμματα μαθητείας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων στον κλάδο, αλλά και την ενίσχυση των επαγγελματικών προοπτικών.

Παράλληλα, ανταλλάχθηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού μέσα από δίκαιους κανόνες για τα βραχυχρόνια μισθώματα, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στα γραφεία του οργανισμού Wonderful Copenhagen, ο διευθύνων σύμβουλος Søren Tegen Pedersen παρουσίασε καινοτόμες δράσεις για το πώς η πρωτεύουσα μπορεί να παραμείνει ελκυστική τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, στηρίζοντας παράλληλα την απασχόληση και την οικονομία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η πρωτοβουλία CopenPay, που συνδέει τους επισκέπτες με τοπικές εμπειρίες και τους στόχους βιωσιμότητας της πόλης.

Η συνάντηση με τον Δανό υπουργό Τουρισμού, Αστικών και Αγροτικών Υποθέσεων, Morten Dahlin, επικεντρώθηκε στις προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας στην Ε.Ε.: την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής βιώσιμου τουρισμού, τη θέσπιση δικαιότερων κανόνων για τις πλατφόρμες STR, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απελευθέρωση του θεσμικού πλαισίου και τη στήριξη των ΜμΕ.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της HOTREC, Αλέξανδρος Βασιλικός, στόχος είναι «η οικοδόμηση ενός κλάδου φιλοξενίας και εστίασης καινοτόμου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού, που θα προσφέρει αξία στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στις τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη».