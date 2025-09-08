ΞΕΕ | Δυναμική έναρξη του 8ου Κύκλου Επιτάχυνσης του CapsuleT

Τις 10 νέες startup ομάδες που κατάφεραν να συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία και να επιλεγούν από την Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης & Καθοδήγησης ώστε να ενταχθούν στον 8ο Κύκλο του Προγράμματος Επιτάχυνσης, υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις του, ο επιταχυντής του Ξ.Ε.Ε. CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 8ου Κύκλου, σε ένα ξεχωριστό δια ζώσης «Welcoming Event», πρώτος καλωσόρισε τις startups επί σκηνής ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός και απευθυνόμενος σε αυτές είπε: «Θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια. Έχετε μπροστά σας ένα δύσκολο πρόγραμμα — το λέω κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο επιβραβεύεστε για αυτή την προσπάθεια και αξίζει να κάνετε αυτό το ταξίδι. Αξίζει να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί, γιατί η διαδικασία η οποία έχετε ξεκινήσει είναι αυτό το οποίο λέει και ο τίτλος: μια επιτάχυνση, προκειμένου να φτάσετε πολύ πιο γρήγορα σε αυτό το οποίο στοχεύετε. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι αυτή η εξέλιξη δε θα είναι γραμμική αλλά εκθετική, όπως κι οι ρυθμοί εξέλιξης του οικοσυστήματός μας, μέσα από το οποίο εμείς οι ξενοδόχοι αναβαθμιζόμαστε τεχνολογικά όσο κι εσείς μπορείτε να γνωρίζετε και να απαντάτε στις ανάγκες του κλάδου. Αφομοιώστε ό,τι μπορείτε από αυτό το πρόγραμμα, έχει πολλά να αποκτήσετε. Καλή επιτυχία σε όλους». Ο Πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τόσο την ομάδα του CapsuleT όσο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αλλά και όλους τους χορηγούς, μέντορες και υποστηρικτές καθώς και την Κριτική Επιτροπή του νέου κύκλου για την ουσιαστική προσφορά τους.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε η Διευθύντρια του CapsuleT, κα. Κατερίνα Σαριδάκη, η οποία παρουσίασε το περιεχόμενο και τις δράσεις του προγράμματος του 8ου κύκλου που θα υλοποιηθούν στο προσεχές 5μηνο. Καλωσόρισε με τη σειρά της τους χορηγούς, μέντορες, εισηγητές και τις παλαιότερες startups του επιταχυντή που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, ενώ υποδέχτηκε θερμά τις νέες ομάδες του Προγράμματος. Ολοκλήρωσε ανακοινώνοντας πως: «Σήμερα, έχουμε στον αέρα το νέο μας website, ανανεωμένο, πιο φιλικό για τον γενικό χρήστη, τον ενδιαφερόμενο ξενοδόχο και επαγγελματία τουρισμού καθώς υπάρχει πλέον η δυνατότητα εύρεσης startups ανά θεματική κατηγορία και εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την ομάδα της Nelios για τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση του οράματος που είχαμε για αυτό το site: να γίνει μία πλατφόρμα-σημείο αναφοράς για την καινοτομία και τις τεχνολογικές λύσεις στον τουρισμό ευρύτερα. Σας προσκαλούμε να το επισκεφθείτε και να παρακολουθείτε την εξέλιξή του μαζί μας».

Μετά τους χαιρετισμούς, τον λόγο πήραν οι 10 νέες startups που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν συνοπτικά την επιχειρηματική τους πρόταση στα μέλη της κοινότητας του CapsuleT που βρίσκονταν στον χώρο. Βασικό μέρος της εν λόγω εκδήλωσης ήταν, φυσικά, η γνωριμία και η δια ζώσης πρώτη επαφή των νέων ομάδων με εκπροσώπους του Ξ.Ε.Ε., με μέντορες και κριτές του προγράμματος, στρατηγικούς συνεργάτες & χορηγούς του επιταχυντή, αλλά και με άλλα μέλη του ελληνικού οικοσυστήματος τουρισμού, με τους οποίους αντάλλαξαν απόψεις, διασαφηνίζοντας παράλληλα το περιεχόμενο του 5μηνου προγράμματος.

Οι ομάδες του 8ου κύκλου

Ειδικότερα οι ομάδες που εντάχθηκαν στον νέο κύκλο επιτάχυνσης είναι οι ακόλουθες:

· Ask Navina

· askHermis

· Bookerty

· Discoverly

· SAIL-E

· New Generation Hotelier

· plana

· Tundra Ventures

· UMBRELLA ADD ON

· ZERO STaRS HOTELS

Τι έχει να προσφέρει το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης

Το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης προσφέρεται στις επιλεγμένες ομάδες δωρεάν και χωρίς καμία άλλη οικονομική απαίτηση. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026, διάστημα κατά το οποίο οι επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν σε δράσεις οι οποίες έχουν εμπλουτιστεί ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, όπως εργαστήρια/σεμινάρια (workshops) σε θεματικές business & AI, συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring), ενώ σημαντικό κομμάτι αποτελούν, επίσης, οι ευκαιρίες παρουσιάσεων και οι συναντήσεις με στελέχη του τουρισμού (meetups), οι επισκέψεις σε ξενοδοχεία και ηγετικά travel agencies (on-site visits), αλλά και οι δραστηριότητες δικτύωσης μέσα από την παρουσία σε networking events. Επιπροσθέτως, οι εξωστρεφείς δραστηριότητες – μέσα από συνέδρια και συμμετοχές σε εκθέσεις, όπως η Philoxenia - Hotelia & η XENIA 2025, τον Νοέμβριο – αποτελούν έναν ακόμα πυλώνα του προγράμματος, προκειμένου να συνδεθούν αποτελεσματικά οι startups ομάδες με εξέχοντες εκπροσώπους της ελληνικής και της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

Ποιες ηγετικές εταιρίες θα υποστηρίξουν τις startups;

Επισημαίνεται ότι ο 8ος κύκλος Προγράμματος Επιτάχυνσης θα πραγματοποιηθεί με την πολύτιμη συνδρομή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The People’s Trust, ο οποίος θα ενισχύσει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών startups στον τουριστικό κλάδο και θα υποστηρίξει το διαγωνιστικό κομμάτι του προγράμματος ως Δωρητής των χρηματικών επάθλων για τους 3 νικητές, καθώς και της Aegean Airlines ως επίσημος αερομεταφορέας των ομάδων. Ακόμα, για πρώτη φορά, στο πλευρό του CapsuleT θα βρεθούν ως Χορηγοί του Προγράμματος οι διακεκριμένες εταιρείες τεχνολογίας με επικέντρωση στο τουριστικό προϊόν και υπηρεσίες, LIKNOSS GDS και webhotelier | primalres, οι οποίες παράλληλα θα συμμετάσχουν και με εκπαιδευτικά εργαστήρια και mentoring sessions προς τις ομάδες του νέου Κύκλου.

Σημαντικοί και έμπρακτοι Στρατηγικοί Συνεργάτες των δράσεων του επιταχυντή αποτελούν και οι: NBG Business Seeds, Nelios, PwC Greece, TÜV AUSTRIA Hellas, Blue Functor καθώς και η Investing For Purpose.

Ταυτόχρονα, η ομάδα του CapsuleT συνεχίζει τη συνεργασία του με αναγνωρισμένες startups της τουριστικής αγοράς όπως οι Clio Muse Tours, Ferryhopper, Triparound και Welcome Pickups οι οποίες εντάχθηκαν ως community partners στο πρόγραμμα. Τέλος, υποστηρικτής για την παροχή προϊόντων καφέ θα είναι η Douwe Egberts/Foodrinco.