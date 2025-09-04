Προκήρυξη εκλογών στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος - Όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας

Προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Οι εκλογές θα λάβουν χώρα στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου. Η λήξη της θητείας της σημερινής Διοίκησης του Επιμελητηρίου έχει οριστεί στις 15 Ιανουαρίου 2026,. Οι εκλογές θα αναδείξουν τα νέα μέλη του του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξ.E.E. για την χρονική περίοδο από 16/1/2026 μέχρι και 15/1/2029.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική ψήφο. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», το οποίο έχει αναπτύξει και υποστηρίζει τεχνολογικά η Ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε».

Στις εκλογές αυτές δικαιούνται να μετάσχουν όλα τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ των οποίων το ειδικό σήμα λειτουργίας δεν θα έχει ανακληθεί οριστικά μέχρι την προηγούμενη των εκλογών, ή λειτουργούν νόμιμα και εφόσον μέχρι την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων έχουν καταβάλει τις μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 εισφορές τους στο Επιμελητήριο. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.E.E. ορίσθηκε ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν και τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ που δεν πληρούν τον παραπάνω όρο, αλλά έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλομένων προς το Ξ.E.E. εισφορών τους και καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις συμφωνηθείσες δόσεις.

Σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν είτε ατομικά είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται από το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το ισχύον ειδικό σήμα λειτουργίας ή η τελευταία γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ.

Εκείνοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση υποψηφιότητας στο Επιμελητήριο, το αργότερο μέχρι τις 15:00 της 12ης Σεπτεμβρίου 2025. Επίσης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις μέχρι 31/12/2024 εισφορές τους προς το Ξ.Ε.Ε.

