Υψηλού επιπέδου συνάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την κλιματική κρίση και την πράσινη μετάβαση στον τουρισμό

Η κλιματική κρίση και η πράσινη μετάβαση βρέθηκαν στο επίκεντρο της υψηλού επιπέδου συνάντησης που είχαν σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, οι εκπρόσωποι δέκα κορυφαίων πανευρωπαϊκών ενώσεων και φορέων του ταξιδιωτικού και τουριστικού τομέα με τον Επίτροπο για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, ευρωβουλευτές και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών.

Η εκδήλωση αποτελεί τη συνέχεια του Φόρουμ της Ρόδου, της πρώτης πανευρωπαϊκής συνάντησης αυτού του επιπέδου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο με πρωτοβουλία της HOTREC και οδήγησε στην υπογραφή της εμβληματικής «Διακήρυξης της Ρόδου» υπό τον τίτλο «Ευρωπαϊκός Τουρισμός: Ανθεκτικότητα στην Εποχή της Κλιματικής Κρίσης».

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος ήταν οικοδεσπότης του πρώτου Φόρουμ.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι εκπρόσωποι του τομέα αναφέρθηκαν στην πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στα βήματα που τελούνται για την υποστήριξη των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, επισημαίνοντας τις σημαντικές προκλήσεις για την αποτελεσματική και έγκαιρη πράσινη μετάβαση. Οι ηγέτες του τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού υπογράμμισαν τη σημασία της διατήρησης ενός ανοιχτού διαλόγου μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους των απαιτήσεων αναφοράς, τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης και την ανταλλαγή αποτελεσματικών βέλτιστων πρακτικών.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο του Τουρισμού για την Ευρώπη. Δεσμεύτηκε να παρουσιάσει μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική Βιώσιμου Τουρισμού, για να βοηθήσει τον τομέα να προσαρμοστεί και να μετριάσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Πρόεδρος της HOTREC κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, εκ μέρους όλων των φορέων και των ενώσεων που συμμετείχαν, έκανε την ακόλουθη δήλωση: « Συνεχίζουμε στις Βρυξέλλες την πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε τον περασμένο Απρίλιο στη Ρόδο, ένα νησί που έχει επιδείξει ανθεκτικότητα στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και πρωτοπορεί στις δράσεις για τη βιωσιμότητα. Ο τομέας μας έχει ήδη αποδείξει τη δέσμευσή του για βιωσιμότητα μέσω σημαντικών επενδύσεων σε πολλά επίπεδα. Από την προώθηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, έως τη δημιουργία ολοκληρωμένων πιστοποιήσεων βιωσιμότητας και μεθοδολογιών μέτρησης εκπομπών, έχουμε θέσει τα θεμέλια για ουσιαστική αλλαγή. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού μας απαιτεί σημαντική πολιτική στήριξη, στοχευμένη χρηματοδότηση και συνεργασία με τους διαμορφωτές πολιτικής, ώστε οι μικρότερες επιχειρήσεις μας, η πραγματική ραχοκοκαλιά του τομέα μας, να μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως σε αυτή τη μετάβαση.»

Υπογραμμίζεται τέλος ότι οι φορείς και οι ενώσεις που συμμετείχαν στη συνάντηση των Βρυξελλών είναι οι εξής :

Airlines for Europe (A4E)

Airports Council International (ACI EUROPE)

Cruise Lines International Association (CLIA)

European Travel Agents’ and Tour Operators’ Association (ECTAA)

European Exhibition Industry Alliance (EEIA)

European Regions Airline Association (ERA)

European Association of Hotels, Restaurants and Cafes (HOTREC)

The Global Association for the Attractions Industry (IAAPA)

International Road Transport Union (IRU)

European Federation of Rural Tourism (Ruraltour)