Το ΙΝΣΕΤΕ στο Forum on Vocational Excellence 2025

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) συμμετείχε ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ TourXpeRience Project στο Forum on Vocational Excellence 2025, το κορυφαίο ευρωπαϊκό φόρουμ για την αριστεία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Κατά τη διάρκεια του Forum, το ΙΝΣΕΤΕ:

Συμμετείχε σε θεματικά εργαστήρια για ένταξη και διαφορετικότητα, αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης και νέες στρατηγικές επικοινωνίας.

Επισκέφθηκε πρότυπα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δανίας, μελετώντας το «Danish model for excellent development of educational content and learner frameworks».

Ενίσχυσε διεθνείς συνεργασίες με φορείς εκπαίδευσης, COVEs και εκπροσώπους της αγοράς εργασίας από όλη την Ευρώπη.

Το ΙΝΣΕΤΕ τόνισε ιδιαίτερα την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης μέσω VR και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην τουριστική εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον της κατάρτισης στον τουρισμό διαμορφώνεται μέσα από συνεργασίες, ανταλλαγή εμπειριών και νέες ιδέες, με έμφαση στην καινοτομία και την ευρωπαϊκή διάσταση.

Το ΙΝΣΕΤΕ αποτελεί τον ερευνητικό και εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΤΕ, με στόχο την προαγωγή της γνώσης, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον ελληνικό τουρισμό. Παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, μελέτες και έργα που ενισχύουν τις δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητα των επαγγελματιών του κλάδου, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων κατάρτισης και ψηφιακών λύσεων.