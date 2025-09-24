"Remote in the Peloponnese" | Ψηφιακοί νομάδες στο ορεινό χωριό Ράφτης της Αρκαδίας

Στο ορεινό χωριό Ράφτης της Αρκαδίας έζησαν και εργάστηκαν εξ αποστάσεως για δεκαπέντε (15) ημέρες digital nomads και remote workers στο πλαίσιο της δράσης "Remote in the Peloponnese" του WORKFROMGREECE.GR και της Tursi Digital Nomads.

Από τις 6 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, 13 ψηφιακοί νομάδες και επαγγελματίες εξ αποστάσεως, από την Ευρώπη και την Αμερική, απόλαυσαν την καθημερινότητα ενός μικρού χωριού της Ελλάδας δουλεύοντας, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον προορισμό μέσα από μια σειρά βιωματικών εμπειριών.

Εξερεύνησαν παραδοσιακά χωριά όπως η Δημητσάνα και η Στεμνίτσα, παρακολούθησαν μαθήματα μαγειρικής με τοπικές συνταγές, έκαναν πεζοπορία στα μονοπάτια του Μαινάλου και rafting στον ποταμό Λούσιο, ανακάλυψαν τις γαστρονομικές παραδόσεις της περιοχής μέσω οινογευσίας και επισκέψεων σε τοπικές επιχειρήσεις και επισκέφθηκαν σημαντικά μνημεία και μουσεία της περιοχής. Παράλληλα, στο "Meet the Locals" event που διοργανώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου στο Dimitra's Resort, οι ψηφιακοί νομάδες συνομίλησαν με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της περιοχής ως προορισμού ψηφιακών νομάδων.

Ο Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, δήλωσε σχετικά:

«Στρατηγικός στόχος του WORKFROMGREECE.GR είναι να συστήνει στους ψηφιακούς νομάδες λιγότερο γνωστούς προορισμούς της χώρας προκαλώντας το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα, αναδεικνύοντας το πλήθος των επιλογών που προσφέρει η χώρα και ενισχύοντας τις συνθήκες για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Η δράση "Remote in Peloponnese", που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Tursi Digital Nomads, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η κοινότητα των ψηφιακών νομάδων μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Πέρα από το οικονομικό αποτύπωμα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ιδεών, αυτό που επιτυγχάνεται, και θεωρούμε εξίσου σημαντικό, είναι η σύνθεση διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων. Ο συγκερασμός που προκύπτει και το κοινό πεδίο επαφής που δημιουργείται, όπου η έννοια της συνεργασίας για την εξέλιξη των προορισμών αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο.»

H Μαρία Βασλή, εκπρόσωπος Tursi Digital Nomads:

«Το Remote in the Peloponnese ένα πείραμα: να φέρουμε remote workers σε μια περιοχή που παραμένει άγνωστη στο διεθνές κοινό και αρκετά απομακρυσμένη από τα συνηθισμένα hubs. Το γεγονός ότι στέφθηκε με επιτυχία απέδειξε ότι οι ψηφιακοί νομάδες δεν αναζητούν μόνο σύγχρονες υποδομές, αλλά και αυθεντικότητα, κοινότητα και ιστορίες που τους συνδέουν με τον τόπο. Στόχος μας είναι να δείξουμε πως ακόμα και οι πιο “ήσυχες” γωνιές της Ελλάδας μπορούν να γίνουν ζωντανά οικοσυστήματα για την παγκόσμια κοινότητα των remote workers.»

Η πρωτοβουλία της Marketing Greece, WORKFROMGREECE.GR, έχει την υποστήριξη των χορηγών AEGEAN και COSMOTE και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης.