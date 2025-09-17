Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στην ικανοποίηση επισκεπτών με υστέρηση στη βιωσιμότητα - Τι επηρεάζει τη φήμη της

Η Ελλάδα κατέγραψε εντυπωσιακό επίπεδο ικανοποίησης επισκεπτών το δεύτερο τρίμηνο του 2025, με συνολική βαθμολογία 9,1 – υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,8) – ενώ όλες οι Περιφέρειες ξεπέρασαν το 9,0. Παρά τη λαμπρή εικόνα φιλοξενίας και εμπειρίας, η χώρα παραμένει πίσω στη βιωσιμότητα, εμφανίζοντας μεγάλες περιφερειακές ανισορροπίες και χαμηλό ποσοστό περιβαλλοντικά πιστοποιημένων επιχειρήσεων σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες (9,3) και το Ηνωμένο Βασίλειο (9,2) συνέχισαν να καταγράφουν την υψηλότερη ικανοποίηση, αποδίδοντας ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε Περιφέρειες όπως η Πελοπόννησος (ΗΠΑ 9,6) και οι Κυκλάδες (Ηνωμένο Βασίλειο 9,2). Οι επισκέπτες από τη Γερμανία (8,6), την Ιταλία (8,5) και την Γαλλία (8,4) βαθμολόγησαν την Ελλάδα χαμηλότερα συνολικά. Υψηλή ικανοποίηση κατέγραψαν επίσης, οι επισκέπτες από την Πολωνία (9,7) και την Ουγγαρία (9,5) στη Θεσσαλία, καθώς και οι επισκέπτες από τη Βουλγαρία (9,5) στην Κεντρική Μακεδονία.

Αυτά προκύπτουν από πρόσφατη έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (Απρίλιος–Ιούνιος), η οποία βασίζεται σε ανάλυση big data και σχολίων ταξιδιωτών σε πλατφόρμες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ταξιδιωτικά sites. Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την TCI Research/MMGY, καταγράφει τόσο τη συνολική διαδικτυακή φήμη της χώρας όσο και το επίπεδο ικανοποίησης επισκεπτών σε κάθε Περιφέρεια.

Με βάση τις αξιολογήσεις σε σχέση με την εμπειρία των επισκεπτών σε τουριστικά sites (online travel agents, travel review sites κλπ.), τα κύρια σημεία έχουν ως εξής:

Το επίπεδο ικανοποίησης για την Ελλάδα παρέμεινε πολύ υψηλό (9,1) και υψηλότερο από τη βαθμολογία της Ευρώπης συνολικά (8,8).

Ο αριθμός των κριτικών αυξήθηκε σταθερά με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, φτάνοντας σχεδόν τις 188.000 κριτικές συνολικά το δεύτερο τρίμηνο.

Τα επίπεδα ικανοποίησης παρέμειναν υψηλά σε ολόκληρη τη χώρα καθώς είναι μεγαλύτερη από 9 σε όλες τις Περιφέρειες.

Ειδικότερα η κατάταξη των Περιφερειών έχει ως εξής: Δυτική Μακεδονία (9,5), Θεσσαλία (9,5), Κυκλάδες (9,3), Ιόνια Νησιά (9,3), Στερεά Ελλάδα (9,2), Δυτική Ελλάδα (9,2), Κεντρική Μακεδονία (9,2), Δωδεκάνησα (9,1), Ήπειρος (9,1), Πελοπόννησος (9,1), Αττική (9,1), Βόρειο Αιγαίο (9,1), Κρήτη (9,1), Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (9,1).

Η υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών από λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένους προορισμούς αναδεικνύει τις δυνατότητες που υπάρχουν για επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η καταγεγραμμένη υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών και σε ώριμους τουριστικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες και τα Ιόνια Νησιά, τεκμηριώνει την ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται με συνέπεια και αξιοπιστία στις προσδοκίες της διεθνούς τουριστικής ζήτησης.

Η φιλοξενία και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό αποτελούν το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Γι’ αυτό, η ενίσχυση της ελκυστικότητας της απασχόλησης στον τομέα θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις τουριστικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που ενδυναμώνει παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Ως προς τη βιωσιμότητα καταγράφεται μεγάλη διακύμανση μεταξύ των Περιφερειών. Η ενίσχυση του αριθμού των επιχειρήσεων με περιβαλλοντική πιστοποίηση συνιστά κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης και βιώσιμης τουριστικής εμπειρίας σε εθνικό επίπεδο, ικανής να προσελκύσει τις νεότερες και περισσότερο ευαισθητοποιημένες γενιές ταξιδιωτών.

Οι κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις συγκαταλέγονται στα κυριότερα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική φήμη της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επενδύσεις - κυρίως δημόσιες, αλλά και ιδιωτικές -σε ανθεκτικότερες υποδομές και σε μονώσεις, καθώς και για κάλυψη αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων.

Στην 5η θέση της φήμης προορισμών στην Ευρώπη

Στην ανάλυση στοιχείων από το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εντοπίζεται ότι η πλειονότητα των βασικών ανταγωνιστικών προορισμών κατέγραψε πτωτική πορεία στη διαδικτυακή τους φήμη, ακολουθώντας μια γενικότερη τάση επιδείνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα παρουσίασε κάμψη και κατέλαβε την 5η θέση, ενώ η Αθήνα — αν και σημείωσε επίσης πτώση — διατήρησε σημαντικά καλύτερη απόδοση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον δείκτη Net Sentiment Index-ΝSI — έναν δείκτη που χρησιμοποιείται κυρίως στην ανάλυση δεδομένων στο διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποτυπώσει το «ισοζύγιο» θετικών και αρνητικών σχολίων γύρω από έναν προορισμό — η Ελλάδα, με μέσο όρο NSI 39, κατατάσσεται στην 5η θέση. Στην 1η θέση βρίσκεται η Κροατία (66), στη 2η θέση η Αθήνα (61), στην 3η η Ιταλία (51) και στην 4η η Πορτογαλία (49). Η Ελλάδα ακολουθεί στην 5η θέση (39), ενώ στην 6η και τελευταία θέση βρίσκεται η Ισπανία (29).

Τι επηρεάζει θετικά και τι αρνητικά τη φήμη της Ελλάδας

Ως προς το περιεχόμενο των διαδικτυακών συζητήσεων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα...

Οι συζητήσεις στο διαδίκτυο για τον πολιτισμό κυριάρχησαν με 50.106 αναφορές, ενισχύοντας τη θετική εικόνα της Ελλάδας και σημειώνοντας υψηλό σκορ στον Δείκτη NSI (87).

κυριάρχησαν με 50.106 αναφορές, ενισχύοντας τη θετική εικόνα της Ελλάδας και σημειώνοντας υψηλό σκορ στον Δείκτη NSI (87). Η φιλοξενία (79) και η γαστρονομία (78) ακολούθησαν ως πηγές θετικών ιστοριών με υψηλές βαθμολογίες.

(79) και η (78) ακολούθησαν ως πηγές θετικών ιστοριών με υψηλές βαθμολογίες. Στις θετικές ιστορίες περιλαμβάνονται αφηγήσεις που αναδεικνύουν τα εμβληματικά αξιοθέατα και εμπειρίες της Ελλάδας. Η Σαντορίνη, η Κέρκυρα, η Μήλος και τα Ζαγοροχώρια προσέλκυσαν την προσοχή για τη φυσική τους ομορφιά, ενώ η Κνωσός, η Ελευσίνα και το Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου υπογράμμισαν το πολιτιστικό βάθος των εμπειριών που μπορούν να έχουν οι επισκέπτες της χώρας. Οι γαστρονομικές αφηγήσεις ενίσχυσαν την ελκυστικότητα της χώρας και σχετίζονται κυρίως με αναφορές σε γευσιγνωσίες ελαιολάδου, χορτοφαγικά πιάτα και παραδοσιακά επιδόρπια, ενώ η φιλοξενία ενισχύθηκε μέσω αναφορών για την τοπική φιλοξενία και τις ευθυγραμμισμένες με τις νέες τάσεις επιλογές (πχ vegan καταλύματα).

περιλαμβάνονται αφηγήσεις που αναδεικνύουν τα εμβληματικά αξιοθέατα και εμπειρίες της Ελλάδας. Η προσέλκυσαν την προσοχή για τη φυσική τους ομορφιά, ενώ η υπογράμμισαν το πολιτιστικό βάθος των εμπειριών που μπορούν να έχουν οι επισκέπτες της χώρας. Οι γαστρονομικές αφηγήσεις ενίσχυσαν την ελκυστικότητα της χώρας και σχετίζονται κυρίως με αναφορές σε γευσιγνωσίες ελαιολάδου, χορτοφαγικά πιάτα και παραδοσιακά επιδόρπια, ενώ η φιλοξενία ενισχύθηκε μέσω αναφορών για την τοπική φιλοξενία και τις ευθυγραμμισμένες με τις νέες τάσεις επιλογές (πχ vegan καταλύματα). Οι διαδικτυακές συζητήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη της Ελλάδας εστιάζουν κυρίως στο περιβάλλον και τα φυσικά φαινόμενα, με συγκριτικά μικρότερο όγκο αναφορών (8.108) αλλά με το χαμηλότερο σκορ ΝSI (60). Σε αυτές τις συζητήσεις περιλαμβάνονται ο σεισμός στην Κρήτη, οι πλημμύρες στην Πάρο και τη Μύκονο, οι πυρκαγιές στη Χίο και οι καύσωνες. Επιπλέον, αρνητική επίδραση στην εικόνα της χώρας έχουν οι διαμαρτυρίες κατά επισκεπτών που σχετίζονται με τον πόλεμο Ισραήλ–Παλαιστίνης.

και τα με συγκριτικά μικρότερο όγκο αναφορών (8.108) αλλά με το χαμηλότερο σκορ ΝSI (60). Σε αυτές τις συζητήσεις περιλαμβάνονται ο σεισμός στην Κρήτη, οι πλημμύρες στην Πάρο και τη Μύκονο, οι πυρκαγιές στη Χίο και οι καύσωνες. Επιπλέον, αρνητική επίδραση στην εικόνα της χώρας έχουν οι διαμαρτυρίες κατά επισκεπτών που σχετίζονται με τον πόλεμο Ισραήλ–Παλαιστίνης. Σύμφωνα με τις κυλιόμενες έρευνες TCI Research, οι κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις συγκαταλέγονται στα κυριότερα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική φήμη της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επενδύσεις - κυρίως δημόσιες, αλλά και ιδιωτικές - σε ανθεκτικότερες υποδομές και σε μονώσεις, καθώς και για κάλυψη αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων.

Τα επιμέρους συστατικά της εμπειρίας στο σύνολο της χώρας

Σε εθνικό επίπεδο, η γαστρονομία (9,2) λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία στις αριθμητικές αξιολογήσεις και ακολουθούν η εμπειρία στη θάλασσα (9,1) και ο πολιτισμός (9,1).

Η φιλοξενία και η ποιοτική εξυπηρέτηση αποτελούν σταθερά το κύριο θέμα στα γραπτά σχόλια των επισκεπτών σε εθνικό επίπεδο, με βαθμολογία 9,5, επιβεβαιώνοντας τη σχετική φήμη της Ελλάδας. Ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά η σχέση ποιότητας-τιμής (8,9), η βιωσιμότητα (8,5) και η υγιεινή (8,3).

Διαφορές, δυνατά σημεία και προκλήσεις ανά Περιφέρεια

Σημειώνεται ότι η βιωσιμότητα και η υγιεινή καταγράφουν τη μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ των Περιφερειών. Ως προς τη βιωσιμότητα, η ενίσχυση του αριθμού των επιχειρήσεων με περιβαλλοντική πιστοποίηση συνιστά κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης και βιώσιμης τουριστικής εμπειρίας σε εθνικό επίπεδο, ικανής να προσελκύσει τις νεότερες και περισσότερο ευαισθητοποιημένες γενιές ταξιδιωτών. Άλλωστε η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα στις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό πιστοποιημένων μονάδων σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της. Ειδικότερα,