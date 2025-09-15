Άρης Ικκος: Η μείωση του κύκλου εργασιών στην εστίαση οφείλεται στην εγχώρια αγορά, όχι στον τουρισμό
15 Sep 2025, 10:28 | ΣΕΤΕ
TornosNews.gr
H πρόσφατη συζήτηση περί του ότι «οι τουρίστες δεν ξοδεύουν εκτός των καταλυμάτων τους για εστίαση» δεν ανταποκρίνεται στα επίσημα στοιχεία, ξεκαθαρίζει ο Άρης Ικκος, Research Director στο Ινστιτούτο SETE και ειδικός σε θέματα φιλοξενίας και τουρισμού. Βάσει ανάλυσής του, που στηρίζεται σε δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ από την ΑΑΔΕ, η παρατηρούμενη μείωση του κύκλου εργασιών στην εστίαση προέρχεται κυρίως από την εγχώρια αγορά και όχι από τον τουρισμό.
Σύμφωνα με τον Ικκο, η σύγκριση του κύκλου εργασιών της εστίασης ανά τρίμηνο για τα έτη 2024 και 2025 δείχνει ότι η μεταβολή του δεύτερου τριμήνου, όταν και αρχίζει η τουριστική κίνηση, είναι σε όλες τις περιφέρειες καλύτερη από αυτήν του πρώτου τριμήνου, όπου ο τουρισμός είναι ελάχιστος ή ανύπαρκτος. «Η διαφορά αυτή», σημειώνει ο ίδιος, «μπορεί να θεωρηθεί μια αξιόπιστη προσέγγιση της συνεισφοράς του τουρισμού στον κύκλο εργασιών της εστίασης».
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η επίδραση του τουρισμού το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι θετική σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες, με εξαίρεση την Πελοπόννησο, όπου η μεταβολή είναι οριακά αρνητική (-1%), και τις Κυκλάδες (-9%). Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο Ικκος, αν αφαιρεθεί η επίδραση των κορυφαίων τουριστικών προορισμών όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, η επίδραση του τουρισμού γίνεται θετική και στις Κυκλάδες.
«Συνεπώς», τονίζει ο Άρης Ικκος, «με ελάχιστες εξαιρέσεις, η μείωση του κύκλου εργασιών στην εστίαση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγορά. Η τάση αυτή γίνεται ακόμη πιο αξιοσημείωτη αν ληφθεί υπόψη ότι η φορολογική συμμόρφωση το 2025 ήταν υψηλότερη λόγω της διασύνδεσης των POS. Το γεγονός αυτό πιθανώς ενίσχυσε και τον κύκλο εργασιών του δεύτερου τριμήνου σε σχέση με το 2024, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση της εστίασης δεν οφείλεται στον τουρισμό».
διαβάστε ακόμα
- Ο ΣΕΤΕ ζητεί ένταξη του τουρισμού στο Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο – Οι 5 προτάσεις 05/09 | 06:23
- Ο οργανισμός ΣΕΤΕ αποχαιρετά τον Σπύρο Κοκοτό - Η δήλωση της Όλγας Κεφαλογιάννη 02/09 | 16:07
- ΙΝΣΕΤΕ: Μακρινές αγορές | Δημοφιλής η Ελλάδα σε ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Ινδία και Αυστραλία 24/07 | 13:41
- Discover Greece Audio Guides app | Οι ελληνικοί προορισμοί αφηγούνται τις ιστορίες τους 19/06 | 19:35
- Ελλάδα | Σταθερά ψηλά και το 2025 στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων για ταξίδια 09/07 | 12:34
- Χωρίς ... φωτεινό σηματοδότη ο οδικός τουρισμός - Γιατί σταμάτησε η καταγραφή των αφίξεων 28/06 | 08:05
- Η αστική κουλτούρα της Αθήνας μέσα από έργα διάσημων Ελλήνων ζωγράφων 26/06 | 18:21
- ΙΝΣΕΤΕ | Η σχέση ποιότητας τιμής βασικό κριτήριο για τις παραθαλάσσιες διακοπές 20/06 | 13:08
- Γιάννης Παράσχης | Η φορολογία γονατίζει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού 11/06 | 18:49
- Ελληνικός τουρισμός 2025 | Θετικές οι επιδόσεις στο α' 4μηνο - Γιατί σταμάτησε η καταγραφή των οδικών αφίξεων 30/05 | 18:48
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Τέλος στην πολύκροτη διαμάχη Μίλτου Καμπουρίδη – DCI με εξωδικαστικό συμβιβασμό 15.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Αδελφοποίηση Δήμου Σαλαμίνας με την πόλη Misato της Ιαπωνίας: Ενίσχυση διεθνών σχέσεων και πολιτισμικών δεσμών 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Πού έφθασαν τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής - Συνέντευξη Στέφανου Γκίκα στο Tornos News 15.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 5 Μεσολόγγι: Διαγωνισμός εκμίσθωσης δημοτικού ιχθυοτροφείου με δυνατότητα εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Ryanair: Nέα βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων τον Απρίλιο του 2026 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Athens Riviera Seafront Experience: Κινηματογράφηση για τουριστική προώθηση της Αττικής 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 The Sun: Η Σίφνος πρώτη ανάμεσα σε Ελληνικά νησιά με τη καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας - Ρεκόρ αφίξεων το 2025 15.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 9 Dadia Trail Run: Ο αθλητισμός ως μοχλός τουριστικής αναγέννησης 15.09.2025 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
- 10 Ιωάννινα: Νέοι δρόμοι, νέο αεροδρόμιο, μοναδικός προορισμός 14.09.2025 | ΠΟΞ