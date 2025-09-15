Άρης Ικκος: Η μείωση του κύκλου εργασιών στην εστίαση οφείλεται στην εγχώρια αγορά, όχι στον τουρισμό

H πρόσφατη συζήτηση περί του ότι «οι τουρίστες δεν ξοδεύουν εκτός των καταλυμάτων τους για εστίαση» δεν ανταποκρίνεται στα επίσημα στοιχεία, ξεκαθαρίζει ο Άρης Ικκος, Research Director στο Ινστιτούτο SETE και ειδικός σε θέματα φιλοξενίας και τουρισμού. Βάσει ανάλυσής του, που στηρίζεται σε δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ από την ΑΑΔΕ, η παρατηρούμενη μείωση του κύκλου εργασιών στην εστίαση προέρχεται κυρίως από την εγχώρια αγορά και όχι από τον τουρισμό.

Σύμφωνα με τον Ικκο, η σύγκριση του κύκλου εργασιών της εστίασης ανά τρίμηνο για τα έτη 2024 και 2025 δείχνει ότι η μεταβολή του δεύτερου τριμήνου, όταν και αρχίζει η τουριστική κίνηση, είναι σε όλες τις περιφέρειες καλύτερη από αυτήν του πρώτου τριμήνου, όπου ο τουρισμός είναι ελάχιστος ή ανύπαρκτος. «Η διαφορά αυτή», σημειώνει ο ίδιος, «μπορεί να θεωρηθεί μια αξιόπιστη προσέγγιση της συνεισφοράς του τουρισμού στον κύκλο εργασιών της εστίασης».

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η επίδραση του τουρισμού το 2025 σε σχέση με το 2024 είναι θετική σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες, με εξαίρεση την Πελοπόννησο, όπου η μεταβολή είναι οριακά αρνητική (-1%), και τις Κυκλάδες (-9%). Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο Ικκος, αν αφαιρεθεί η επίδραση των κορυφαίων τουριστικών προορισμών όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, η επίδραση του τουρισμού γίνεται θετική και στις Κυκλάδες.

«Συνεπώς», τονίζει ο Άρης Ικκος, «με ελάχιστες εξαιρέσεις, η μείωση του κύκλου εργασιών στην εστίαση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ελληνική αγορά. Η τάση αυτή γίνεται ακόμη πιο αξιοσημείωτη αν ληφθεί υπόψη ότι η φορολογική συμμόρφωση το 2025 ήταν υψηλότερη λόγω της διασύνδεσης των POS. Το γεγονός αυτό πιθανώς ενίσχυσε και τον κύκλο εργασιών του δεύτερου τριμήνου σε σχέση με το 2024, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση της εστίασης δεν οφείλεται στον τουρισμό».