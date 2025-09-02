Ο οργανισμός ΣΕΤΕ αποχαιρετά τον Σπύρο Κοκοτό - Η δήλωση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Με τα μάτια του ξεναγού

Ο ΣΕΤΕ, το διοικητικό συμβούλιο και τα στελέχη του οργανισμού, το ΙΝΣΕΤΕ και η Marketing Greece, εκφράζουν τα ειλικρινή και βαθιά τους συλλυπητήρια για την απώλεια του Σπύρου Κοκοτού στην οικογένεια και στους οικείους του. Σχετική δήλωση εξέδωσε και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Αναλυτικά:

Στην ανακοίνωση του ΣΕΤΕ αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Ο ΣΕΤΕ, το διοικητικό συμβούλιο και τα στελέχη του οργανισμού, το ΙΝΣΕΤΕ και η Marketing Greece, εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια για την απώλεια του Σπύρου Κοκοτού στην οικογένεια και στους οικείους του.

Εμβληματική προσωπικότητα και οραματιστής, ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ένας από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες επιχειρηματίες στον χώρο της φιλοξενίας.

Στήριξε με όλες του τις δυνάμεις τις προσπάθειες ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.

Η παρακαταθήκη του δεν περιορίζεται στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που σχεδίασε, αλλά εκτείνεται στη συνολική συμβολή του στην ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού.

Υπήρξε πρωτεργάτης στην ανάπτυξη του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ελούντα, με έργα που άλλαξαν τη φυσιογνωμία της ελληνικής φιλοξενίας.

Το όνομά του ταυτίστηκε με την καινοτομία, την ποιότητα και τη διαρκή αναζήτηση της αριστείας.

Ήταν από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν τη στρατηγική σημασία του τουρισμού για την εθνική οικονομία και κοινωνία, την ανάγκη για συντονισμένη εκπροσώπηση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Εκ των ιδρυτών του ΣΕΤΕ, ο Σπύρος Κοκοτός αποτέλεσε τον πρώτο Πρόεδρο του Συνδέσμου και ήταν επίτιμος Πρόεδρος.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον ελληνικό τουρισμό.

Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή και το έργο του και οι αρχές του θα συνεχίσουν να μας καθοδηγούν".