Η αστική κουλτούρα της Αθήνας μέσα από έργα διάσημων Ελλήνων ζωγράφων

Τον αθηναϊκό τρόπο ζωής, όπως αυτός διατηρείται αναλλοίωτος στο πέρασμα των χρόνων, πραγματεύεται η νέα καμπάνια «The Athens Way Of Life. Always Was, Always will be» που σχεδίασε και υλοποίησε η Marketing Greece σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Τέσσερα (4) έργα διάσημων Ελλήνων ζωγράφων, του 19ου & 20ου αιώνα ζωντανεύουν και η καμπάνια «The Athens Way Of Life. Always Was, Always will be» εξιστορεί στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό την τέχνη του να ζεις και να απολαμβάνεις την Αθήνα. Μια τέχνη που αποκρυπτογραφεί τις αξίες, την κουλτούρα και την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, οι οποίες στον πυρήνα τους έχουν παραμείνει ίδιες και σήμερα.

Το ατμοσφαιρικό έργο του Γιάννη Τσαρούχη «Καφενείον το Νέον (Ημέρα)» μας μεταφέρει στα στέκια της παλιάς Αθήνας, τα καφενεία, που μέχρι και σήμερα αποτελούν μια συνήθεια κατά την οποία οι Αθηναίοι συναντούν αγαπημένα τους πρόσωπα.

Με θέα την Ακρόπολη, το έργο «Στην ταράτσα» του Ιακώβου Ρίζου, αποδίδει φόρο τιμής σε μια από τις πιο αγαπημένες καθημερινές στιγμές των Αθηναίων, την απόλαυση του αττικού ουρανού με φίλους σε κάποια ταράτσα της πόλης.

Το «Ραφείο» του ζωγράφου Γιώργου Παραλή μας καλεί να ανακαλύψουμε τις παραδοσιακές τέχνες και την δημιουργικότητα της πόλης που ακόμα και σήμερα αποτελεί στοιχείο του αθηναϊκού τρόπου ζωής.

Tο έργο «Νεοκλασικό Σπίτι, Ηροδότου και Βασιλίσσης Σοφίας» του Γιάννη Τσαρούχη, που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Κυκλαδικής μας υπενθυμίζει την αρχιτεκτονική του παρελθόντος η οποία σύγχρονο αστικό τοπίο της Αθήνας.

«Με ένα δημιουργικό εύρημα οι διαχρονικές συνήθειες των Αθηναίων ξεδιπλώνονται μέσα από έργα διάσημων Ελλήνων ζωγράφων, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα είναι μια πόλη, όπου το παρελθόν συνυπάρχει αρμονικά με το παρόν» δήλωσε ο Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece και συμπλήρωσε πως «Κοινός στόχος με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών είναι να αναδείξουμε την αναπάντεχη αυθεντικότητα και ανθεκτικότητα της κουλτούρας της πόλης στο πέρασμα των χρόνων, καθώς και να προσκαλέσουμε το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό να την ζήσει, όπως ο κάτοικος της πόλης».

«Οι μικρές στιγμές και οι καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων μιας πόλης είναι αυτό που προσδοκούν, όλο και περισσότερο, να ανακαλύψουν οι ταξιδιώτες. Να βιώσουν την πόλη ως κάτοικοι για λίγες μέρες. Επιλέξαμε με την Marketing Greece να τοποθετήσουμε αυτή την διαχρονική καθημερινότητα στην καρδιά αυτής της καμπάνιας, αποκαλύπτοντας αυτό που «πάντα ήταν» και «πάντα θα είναι» ο αθηναϊκός τρόπος ζωής. Με αφετηρία την τέχνη και τα έργα διάσημων Ελλήνων ζωγράφων που αποτυπώνουν με τρόπο μοναδικό την καθημερινή ζωή της πόλης, προσκαλούμε τους επισκέπτες στην Αθήνα «τότε» και στην Αθήνα «τώρα», στην διαχρονική Αθήνα των κατοίκων της», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Η νέα καμπάνια υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη και της Χριστίνας Παραλή, κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων των έργων του ζωγράφου Γιώργου Παραλή, οι οποίοι με τη σειρά τους δήλωσαν:

«Το αθηναϊκό τοπίο, αρχαιολογικό ή αστικό, υπήρξε αδιάλειπτη πηγή έμπνευσης για τους ζωγράφους από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους έως τις μέρες μας. Πρωταγωνιστεί σε πίνακες ή κατέχει ρόλο συμπληρωματικό, ο οποίος ενισχύει εννοιολογικά το κυρίως θέμα. Στην «Αθηναϊκή βραδιά» του Ιάκωβου Ρίζου, η παρουσία της Ακρόπολης στο βάθος, σε συνδυασμό με τη νεοκλασική ταράτσα στην οποία εξελίσσεται η σκηνή, προσδίδει μια ονειρική διάσταση στο έργο. Αντίστοιχα, η ανάλαφρη πινελιά στο έργο του Γιάννη Τσαρούχη «Νεοκλασικό σπίτι» παρουσιάζει με ποιητική διάθεση ένα τοπόσημο της Αθήνας, το Μέγαρο Σταθάτου. Από την άλλη πλευρά, πίνακες με αυστηρή δομή όπως «Το καφενείο το Νέον, ημέρα», του Γιάννη Τσαρούχη, και «Το ραφείο» του Γιώργου Παραλή, εκπέμπουν μια μεταφυσική αίσθηση. Είναι γνωστό ότι, για τους καλλιτέχνες, το θέμα είναι ένα πρόσχημα, και η Αθήνα αποτελεί το ιδανικό πρόσχημα, πηγή έμπνευσης για αυτούς, προκειμένου να εκφράσουν το μεγαλείο, το ωραίο, αλλά και συναισθηματικές καταστάσεις που είναι συνυφασμένες με τη ζωή της μεγαλούπολης, όπως η απομόνωση και η μοναξιά.» τόνισε η Έφη Αγαθονίκου, Διευθύντρια Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού της Εθνικής Πινακοθήκης.

Η Νίκη Γρυπάρη, Πρόεδρος του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη, συμπλήρωσε πως «Η νέα καμπάνια της Marketing Greece και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι ένας όμορφος τρόπος να γνωρίσουν οι επισκέπτες της Αθήνας το έργο του Τσαρούχη. Η αγάπη του για την πόλη φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τα δύο έργα που παρουσιάζονται, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια.»