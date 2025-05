ΣΕΤΕ | METRON Sustainable Tourism - Πρώτη συνεδρίαση του think tank

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΕΤΕ “METRON Sustainable Tourism”, και με στόχο την ύπαρξη ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση του Stewardship Board, στις 30 Απριλίου 2025, στα γραφεία του ΣΕΤΕ. Πρόκειται για ένα think tank με συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό και κοινωνικό χώρο, με στόχο να συνεισφέρει στην ευθυγράμμιση του τουρισμού με τις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, κατατέθηκαν προτάσεις και διαπιστώθηκε η ανάγκη ανάδειξης της πρωτοβουλίας μέσω στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας. Έμφαση δόθηκε στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των τοπικών κοινωνιών και των προορισμών, όπως και στη διασύνδεση της πρωτοβουλίας με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επιπλέον, επισημάνθηκε η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών ως προς την καταγραφή των κριτηρίων ESG, και η ενίσχυση της εκπαίδευσης των τουριστικών επιχειρήσεων.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με το συμπέρασμα ότι η επιτυχία του “METRON Sustainable Tourism” εξαρτάται από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, τη σαφή επικοινωνία των ωφελειών για τις επιχειρήσεις, και την υιοθέτηση μιας κοινής στρατηγικής για τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο τουριστικό μοντέλο.

Η Αγάπη Σμπώκου, Αντιπρόεδρος του ΣΕΤΕ, επισήμανε:

Στόχος είναι να διαμορφώσουμε μία νέα κουλτούρα βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό, που περνάει μέσα από κουλτούρα ευθύνης, αυτοδέσμευσης και αυτορρύθμισης που αναβαθμίζει και θωρακίζει το προϊόν μας. Είναι απαραίτητο να εστιάσουμε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν θεμέλιο του τουριστικού οικοσυστήματος.

Στο 1ο Stewardship Board συμμετείχαν οι εξής: Γιάννης Παράσχης, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΤΕ, Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος ΙΝΣΕΤΕ, Ιωάννα Δρέττα, Πρόεδρος Marketing Greece, Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Group Senior Sustainability Officer Eurobank, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director NOVA, Χάρης Κοκκώσης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θοδωρής Παπακωνσταντίνου, Consulting Partner Delloite, Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Γιάννης Παππάς, Director for the Mediterranean Region GSTC, Δημήτρης Σακίπης, Director, ESG Sustainability and Climate Change Services PwC, Αλέξανδρος Θάνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΣΕΤΕ, Μαρία Γάτσου, Γενική Διευθύντρια ΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ, Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής Marketing Greece, Ηλίας Τσαουσάκης, Σύμβουλος Προέδρου ΣΕΤΕ και Αναστασία Μάκου, Corporate Communications Coordinator ΣΕΤΕ.