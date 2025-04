Marketing Greece | Βραβεία στα Influencer Marketing

Ένα Platinum στην κατηγορία "Best in Influencer Marketing per Industry" και ένα Gold στην κατηγορία "Best in Travel, Tourism & Entertainment" είναι ο απολογισμός των βραβείων που κατέκτησε η πρωτοβουλία "Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today" στα Influencer Marketing.

Η πρωτοβουλία "Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today" αποτυπώνει το όραμά της Marketing Greece για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού με όχημα τη δημιουργικότητα Ελλήνων Content Creators.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τη σημασία της προστασίας των ελληνικών προορισμών και να παρακινήσει τους ταξιδιώτες να διατηρήσουν χαμηλό αποτύπωμα σε αυτούς. H δράση “Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today” δημιουργεί υψηλής αισθητικής περιεχόμενο, το οποίο προβάλλεται μέσω της ταξιδιωτικής πλατφόρμας discovergreece.com και των social media της. Tο κύριο μήνυμα της πρωτοβουλίας εστιάζει στην προτροπή προς τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν με σεβασμό την Ελλάδα και να την απολαύσουν με υπεύθυνο τρόπο.