Οι δράσεις και οι νέες πρωτοβουλίες της Marketing Greece για την ενδυνάμωση του brand Ελλάδα

Tις δράσεις που έχει υλοποιήσει η Marketing Greece τη τελευταία διετία αλλά και τις νέες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για το επόμενο διάστημα παρουσίασε ο κ. Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Shedia Home.

Με στόχο να συμβάλει στην ενδυνάμωση του brand Ελλάδα και στην ανάπτυξη βιώσιμων μοντέλων για τον ελληνικό τουρισμό, διατηρώντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της τη συνεργασία με όλους για όλους τους προορισμούς, η εταιρεία, μεταξύ άλλων, έχει:

-Χτίσει σχέσεις με ολοένα και περισσότερες κοινότητες τουρισμού εντός και εκτός Ελλάδας (WTTC, GSTC, DTTT)

-Ενισχύσει τις Συμπράξεις Τουρισμού της, προσθέτοντας στις υπάρχουσες (This is Athens & Partners, Σύμπραξη Τουρισμού για τα Χανιά, Σύμπραξη Τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία, Σύμπραξη Τουρισμού Καβάλας – Θάσου) την Σύμπραξη Τουρισμού Λέσβου και την Σύμπραξη Τουρισμού για την Κεφαλονιά

-Ενδυναμώσει τους δεσμούς με τους partners της: AEGEAN, Eurobank, Fraport Greece, Sani/Ikos Group, Electra Hotels & Resorts, Mitsis Hotels, COSMOTE Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ΤΕΜΕΣ, Ελληνικά Ξενοδοχεία Λάμψα, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, Lamda Development, Tor Hotel Group, Hyatt Regency, Grand Hotel, ΣΤΑΝΤΑ ΑΕ, ΔΙΑΖΩΜΑ

-Αναπτύξει ένα νέο δίκτυο υποστηρικτών μέσα από το Supporters Program, στο οποίο μέχρι στιγμής συμμετέχουν οι: Alternative Athens, Athenian Yachts, Endeavor Greece, Global Media, Interweave, Lexis Translations, Navigator, Nelios, Okay Nice, Panadvert, Phāea, Podimatas Audiovisual, REDS, Tailwind, The VScope, Travelworks Public Relations, Trekking Hellas, Welcome Pickups, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

-Συμβάλει στη δημόσια συζήτηση για την ανάγκη σύζευξης Τουρισμού και Πολιτισμού, μέσα από σειρά δράσεων όπως οι εκδηλώσεις «Πολιτισμός – Τουρισμός: Ένα βήμα πιο κοντά», podcasts, συμμετοχή σε εκδηλώσεις για τη σημασία της αξία της διασύνδεσης πολιτισμού και τουρισμού

-Προχωρήσει σε πρωτοβουλίες όπως η δράση #DestinationExperienceMakers, το Travel Reimagined ενώ το επόμενο διάστημα θα ανακοινώσει και τη δημιουργία του Audio Guides App

-Αναδείξει τη δυναμική των ψηφιακών νομάδων και remote workers μέσα από τις δράσεις του WORKFROMGREECE.GR

-Επενδύσει στην ΑΙ τεχνολογία, λανσάροντας την Pythia, τον ψηφιακό βοηθό (chatbot) του Discovergreece.com

-Δημιουργήσει περισσότερα από 170 travel videos και 1700 φωτογραφίες, αποτυπώνοντας τη μοναδικότητα των προορισμών αλλά και των εμπειριών που μπορεί κανείς να ζήσει στην Ελλάδα

-Σχεδιάσει και υλοποιήσει 65 δημοσιογραφικά ταξίδια από τα οποία προέκυψαν 100+ διεθνή δημοσιεύματα, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα των ελληνικών προορισμών

Ο κ. Διαμαντόπουλος ανέφερε σχετικά: «Με το αποτύπωμά της να είναι εμφανές και ολοένα πιο δυναμικό, η Marketing Greece συνεχίζει να παράγει το έργο της με γνώμονα το κοινό όραμα όλων για έναν ελληνικό τουρισμό βιώσιμο και ανθεκτικό. Με τη σημαντική υποστήριξη των partners, συνεργατών και supporters της τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Αλλά και με το πάθος της ομάδας της εταιρείας η οποία εργάζεται με μεράκι και πολλή αγάπη. Το επόμενο διάστημα θέτουμε ως στρατηγικές μας προτεραιότητες την επένδυση στις νέες τεχνολογίες, την ανάδειξη της σημασίας συνένωσης Τουρισμού και Πολιτισμού, τη δημιουργία νέων δράσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτητικές ανάγκες του ταξιδιωτικού κοινού και φυσικά στην ανάπτυξη ακόμα περισσότερων συνεργειών με όλους».