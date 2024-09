Η νέα συνεργασία της Marketing Greece με τον Δήμο Τήλου ταξιδεύει την πρωτοβουλία της εταιρείας “Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today” στο πρώτο πιστοποιημένο zero-waste νησί παγκοσμίως και ενεργειακά αυτόνομο νησί της Μεσογείου. Θέτοντας στο επίκεντρο τις αξίες του βιώσιμου τουρισμού η πρωτοβουλία “Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today” αναδεικνύει τον προορισμό ως τον ιδανικό για την ανάπτυξη και την ανάδειξη ενός βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.

Το φυσικό περιβάλλον, η πολιτιστική κληρονομιά, οι παραδόσεις και οι κάτοικοι της Τήλου, αποτελούν τον καμβά του content creator Νικόλα Πάνου, ο οποίος συστήνει στο ταξιδιωτικό κοινό τη μοναδικότητα του νησιού μέσα από το Travel Reimagined | Tilos video. Από την τέχνη της ξερολιθιάς, το εγκαταλελειμμένο Μικρό Χωριό που ξαναζωντανεύει και τις τοπικές φορεσιές που αγκαλιάζουν οι νέες γενιές, μέχρι τα ίχνη των τελευταίων νάνων ελεφάντων στην Ευρώπη. Αλλά και πεζοπορία στα μονοπάτια του νησιού, βουτιά στις παραλίες της και παραδοσιακά γλέντια. Με τους κατοίκους όλων των ηλικιών του νησιού, συναισθηματικοί, ανοιχτοί να σε αγκαλιάσουν και περήφανοι για τον τόπο τους να μεταδίδουν την αγάπη τους για το νησί τους.

Το πλάνο δράσεων που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Δήμο Τήλου περιλαμβάνει επίσης, εκτός του κεντρικού video, θεματικά videos μικρής διάρκειας για social media χρήση και φωτογραφικό υλικό, που προωθούνται μέσω των Discovergreece.com καναλιών όσο και μέσω των καναλιών του content creator, δίνοντας έμφαση στην αυθεντική ταυτότητα του προορισμού. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πλάνο ψηφιακής προβολής με στόχευση σε επιλεγμένες αγορές του προορισμού, ενώ δημιουργήθηκε και ταξιδιωτικό αφιέρωμα 8 best things to do in Tilos στο Discovergreece.com το οποίο συγκεντρώνει τις καλύτερες εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης στο νησί, ενισχύοντας το awareness σχετικά με το τουριστικό προϊόν της Τήλου.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη συνεργασία καθώς με τον Δήμο Τήλου μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την αξία της βιώσιμης ανάπτυξης και την ανάγκη να καθιερώσουμε τον υπεύθυνο τουρισμό ως οδηγό για τον Ελληνικό Τουρισμό. Εξίσου υπερήφανοι που η πρωτοβουλία μας “Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today” αγκαλιάζεται από τις τοπικές κοινωνίες. Είναι μια απόδειξη ότι τα επιθυμητά αποτελέσματα προέρχονται όταν ενώνουν δυνάμεις όλοι, δημιουργώντας δυναμικές κοινότητες τουρισμού και η τοπική κοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος αυτών των κοινοτήτων» δήλωσε σχετικά o Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece.

Η Μαρία Καμμά, Δήμαρχος Τήλου τόνισε πως «Η Τήλος αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό που συνδυάζει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον με την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία με την Marketing Greece, έχουμε την ευκαιρία να προβάλουμε τη δέσμευσή μας για έναν τουρισμό που σέβεται τον τόπο και τις αξίες του. Η Τήλος δεν είναι απλώς ένα νησί, αλλά ένα παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε σε κάθε ταξιδιώτη που αναζητά αυθεντικές εμπειρίες και έναν υπεύθυνο τρόπο ταξιδιού.»

Λίγα λόγια για το Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today

Η Marketing Greece μέσα από την πρωτοβουλία “Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today” και με όχημα τη δημιουργικότητα Ελλήνων Content Creators αποτυπώνει το όραμά της για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδείξει τη σημασία της προστασίας των ελληνικών προορισμών και να παρακινήσει τους ταξιδιώτες να διατηρήσουν χαμηλό αποτύπωμα σε αυτούς. Tο κύριο μήνυμα της πρωτοβουλίας εστιάζει στην προτροπή προς τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν με σεβασμό την Ελλάδα και να την απολαύσουν με υπεύθυνο τρόπο.