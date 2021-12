Marketing Greece: Νέο video με το συναίσθημα της ελευθερίας που συντροφεύει το ταξίδι στη φύση σε προορισμούς της Θεσσαλονίκης

Η Marketing Greece στέλνει τις χριστουγεννιάτικες ευχές της μέσα από το νέο της video με τίτλο “Time to Feel Free Ι Memories of a roadtrip from Thessaloniki”, και προσκαλεί το ταξιδιωτικό κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις ξεχωριστές εμπειρίες που προσφέρουν κοντινοί στη Θεσσαλονίκη προορισμοί.

Στόχος του νέου video της Marketing Greece, που δημιούργησε σε συνεργασία με την AEGEAN, είναι να αποκαλύψει ένα πλήθος off-the-beaten-track εμπειριών που μπορεί κανείς να απολαύσει μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη. Το video απαντά στην ανάγκη του ταξιδιώτη για ελευθερία και εστιάζει στα συναισθήματα που πηγάζουν από την επαφή με τη φύση σε προορισμούς ήπιας ανάπτυξης.

Με τα φθινοπωρινά/χειμερινά χρώματα της ελληνικής φύσης ως σκηνικό και φιλμ εφέ που παραπέμπει σε ζωντανές αναμνήσεις, οι πρωταγωνίστριες του video βιώνουν μοναδικές εμπειρίες σε ένα roadtrip γεμάτο εικόνες και εμπειρίες πέρα από τις καθιερωμένες.

Με σημείο εκκίνησης τη Θεσσαλονίκη ο θεατής μεταφέρεται για hiking στο φαράγγι του Ενιπέα στον Όλυμπο και ταξιδεύει για βαρκάδα, birdwatching και Jeep Safari στη Λίμνη Κερκίνη. Περιηγείται στους γευστικούς θησαυρούς των αμπελώνων της Γουμένισσας, των τοπικών γλυκισμάτων και του ξακουστού ρεβανί της Βέροιας, και στις χαρακτηριστικές γεύσεις της δημοφιλούς Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης μαζί με την παρέα του. Χαλαρώνει στις ακτές της Χαλκιδικής, εξερευνά τη μοναδικότητα της Λίμνης Άγρα και απολαμβάνει τη θέα που κόβει την ανάσα στα φιορδ του Αλιάκμονα.

«Εικόνες από προορισμούς, στιγμιότυπα με το συναίσθημα της ελευθερίας να κυριαρχεί, προορισμοί που ενδεχομένως δεν είχαμε ποτέ στο μυαλό μας, χειμωνιάτικο ελληνικό σκηνικό. Το νέο μας αυτό video έχει στόχο να αναδείξει το πολυθεματικό προϊόν της χώρας μας και να το εμπλουτίσει. Ταυτόχρονα αποτελεί και μια ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους ταξιδιώτες, εντός και εκτός Ελλάδας να ανακαλύψουν αυτή τη μοναδικότητα της χώρας μας. Οι προορισμοί ήπιας ανάπτυξης θα πρωταγωνιστήσουν το επόμενο διάστημα και η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την νέα τάση, με μεγάλη δυναμική», δήλωσε η Ιωάννα Δρέττα, CEO Marketing Greece.

«Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε, σε συνεργασία με την Marketing Greece, ένα video που θα παρασύρει τον θεατή σε ένα ταξίδι εικόνων πολύ διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει για τη χώρα μας. Πλήθος μοναδικών χειμωνιάτικων τοπίων και ξεχωριστών outdoor εμπειριών που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης «ξετυλίγονται» σε απόσταση αναπνοής από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μία πόλη που στηρίζουμε έμπρακτα προσφέροντας όλο και περισσότερες απευθείας συνδέσεις με το εσωτερικό της χώρας, αλλά και νέα απευθείας δρομολόγια από και προς τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης», δήλωσε η Μαρίνα Βάλβη, AEGEAN Marketing Director.

Ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Θάνος τόνισε πως «Είναι σημαντικό στην προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας στην ολιστική προβολή του τουριστικού προϊόντος να αξιοποιεί εργαλεία του σύγχρονου marketing για να αναδείξει τις εναλλακτικές πτυχές του προορισμού που μπορεί να προσφέρει η περιοχή γύρω από την Θεσσαλονίκη. Σε αυτήν την προσπάθεια, η τεχνοκρατική προσέγγιση της Marketing Greece με την συνεργασία της AEGEAN αποτελεί ιδανικό εχέγγυο αποτελεσματικότητας και δίνει ένα ακόμα εργαλείο στους επαγγελματίες του τουρισμού ώστε να το αξιοποιήσουν στις προσφερόμενες υπηρεσίες τους».

Δείτε το video...