ΣΕΤΕ - ΙΝΣΕΤΕ Workshop: Βιωσιμότητα και ενεργειακή μετάβαση στον Τουρισμό

Το μείζον και επίκαιρο θέμα της βιωσιμότητας και ενεργειακής μετάβασης στον Τουρισμό, ήταν το αντικείμενο του Online Workshop που πραγματοποίησε ο ΣΕΤΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο του (ΙΝΣΕΤΕ) με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών του τουρισμού σε σχέση με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις επιχειρησιακές λύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση.

Ειδικότερα, στο Workshop παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος Hotels for Climate αναφορικά με την κατανάλωση ενέργειας από τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προτεινόμενοι τρόποι για την μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησής των πράσινων επενδύσεων. Το πρόγραμμα Hotels for Climate εκπονήθηκε από το INΣΕΤΕ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου και τo γερμανικό think tank adelphi, και χρηματοδοτήθηκε από την Ομοσπονδιακή Γερμανική Κυβέρνηση μέσω της δράσης European Climate Initiative (EUKI).

Όπως αναφέρθηκε σχετικά στο Workshop, οι εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά είναι ραγδαίες διεθνώς, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή και εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου και των ελληνικών επιχειρήσεων με τις νέες σύγχρονες διεθνείς τάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο που συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, όπως είναι ο τουρισμός.

Αναλυτικά στην ομιλία του, ο κ. Αντώνης Mαρίνος, Διευθυντής του Γραφείου της Γενικής Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Yπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρθηκε στην ενεργειακή πολιτική της χώρας. Mεταξύ άλλων τόνισε ότι:

«Ο στόχος όλων των προσπαθειών μας είναι η επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας των Παρισίων και του Ευρωπαϊκού Green Deal, ή όπως πλέον ονομάζεται Fit For 55. Δηλαδή, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αύξηση των ΑΠΕ και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης. Όλα αυτά αναλύονται σε πολλές δράσεις, αλλά το μέλλον είναι σίγουρα προς αυτή τη κατεύθυνση. Επικεντρώνοντας στην ενεργειακή απόδοση, αν και η προέλευση του γνωμικού αγνοείται, παρόλα αυτά ισχύει στο ακέραιο: η φθηνότερη και καθαρότερη κιλοβατώρα είναι αυτή που δεν παράχθηκε και δεν καταναλώθηκε ποτέ. Άρα, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι μόνο η λύση στο θέμα των ρύπων και της πράσινης μετάβασης, αλλά και της ενεργειακής ασφάλειας. Όσο λιγότερο καταναλώνεις, τόσο λιγότερο εξαρτάσαι από την παραγωγή ενέργειας, και άρα τόσο λιγότερο εξαρτάσαι από τις τιμές καυσίμων και ενέργειας».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «H βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία, ο ενεργειακός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αποτελούν κρίσιμα θέματα για το μέλλον του τουριστικού τομέα της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Τα θέματα αυτά αποτελούν και τις ερευνητικές προτεραιότητες του ΙΝΣΕΤΕ. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά, καθιστούν το θέμα της ενεργειακής απόδοσης των τουριστικών καταλυμάτων ακόμα πιο επιτακτικό. Το ΙΝΣΕΤΕ έχει ήδη ολοκληρώσει μια συστηματική μελέτη, η οποία παρουσιάζεται στο σημερινό workshop, με επικέντρωση στις επιχειρησιακές λύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο τον εξορθολογισμό και την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του ξενοδοχειακού τομέα της χώρας μας».

Aπό την πλευρά του, ο κ. Άρης Ίκκος, Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, σημείωσε ότι: «Το ΙΝΣΕΤΕ, μέσα από μελέτες και πρωτοβουλίες, συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία προσβάσιμης τεχνογνωσίας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη συμμετοχή του Ινστιτούτου στο διακρατικό έργο Hotels4Climate, που χρηματοδοτήθηκε από την Γερμανική Κυβέρνηση, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της διαδικασίας μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα. Επενδύουμε και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη γνώση και την δικτύωση για να κερδίσει ο τουρισμός το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης».

Η κα. Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια του Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων στην Κύπρο, παρουσίασε το Ευρωπαϊκό έργο Hotels 4 Climate για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης επεσήμανε ότι: «Το έργο Hotels4Climate –υποβοήθηση της μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε Ελλάδα και Κύπρο- υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (επικεφαλής) και το ΙΝΣΕΤΕ και τη γερμανική μη κερδοσκοπική adelphi. Αφήνει σημαντική παρακαταθήκη όπως μελέτες, εκθέσεις, παρουσιάσεις, διαπεραστικά διαδικτυακά εργαλεία, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τον τουριστικό κλάδο της Ελλάδας και της Κύπρου. Σημαντικό γεγονός επίσης αποτέλεσαν οι θεματικές επισκέψεις ξενοδόχων σε ξενοδοχεία, καλές πρακτικές σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία, οι οποίες αναδεικνύονται και μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας καλών πρακτικών».

Στην ομιλία του ο κ. Σωτήρης Μυλωνάς, Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΙΝΣΕΤΕ, εστίασε στα ενδεικνυόμενα μέτρα μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για τα ξενοδοχεία και στους Περιβαλλοντικούς Δείκτες Απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε ότι: «Η κλιματική αλλαγή και οι αποφάσεις των περισσοτέρων κρατών από το Παρίσι και έπειτα, το Ευρωπαϊκό Green deal, το Fit For 55 και η ευρωπαϊκή ταξινομία, η ενεργειακή αποδοτικότητα, ο ελληνικός κλιματικός νόμος που έρχεται, η ανάγκη ορθής διαχείρισης των αποβλήτων και του τροφίμου απόβλητου σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις περιορισμένες υποδομές σε πολλές τουριστικές περιοχές, δημιουργούν νέες συνθήκες για την ελληνική τουριστική βιομηχανία και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι σύγχρονες απαιτήσεις που σχετίζονται λοιπόν με τα παραπάνω και τη βιωσιμότητα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως με την αξιοποίηση της γνώσης, με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει τις έννοιες: μετράω, παρακολουθώ, εφαρμόζω. Σήμερα λοιπόν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη δημιουργία ενός ώριμου μοντέλου βιώσιμου τουρισμού, που θα οδηγήσει στον απόλυτο στόχο των μηδενικών εκπομπών του 2050».

Kλείνοντας τις εργασίες του Workshop, ο κ. Σπύρος Βενετσιάνος, Deputy General Manager της EUROBANK, αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Η EUROBANK, τράπεζα του ελληνικού τουρισμού, στηρίζει στην πράξη την ελληνική τουριστική βιομηχανία και επενδύει στο μέλλον, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αξία και συμβολή του κλάδου και τις προοπτικές του. Ανακοινώσαμε νέα δέσμη παρεμβάσεων, αθροίζοντας το σύνολο αυτών στο 1,5 δισ. ευρώ για την τετραετία 2020 – 2024 και προσφέρουμε κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε ένα ακόμη ελκυστικότερο, πιο σύγχρονο και φιλικότερο στο περιβάλλον ελληνικό τουριστικό προϊόν».