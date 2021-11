Work From Greece: Η νέα πρωτοβουλία της Marketing Greece για τους Digital Nomads

Η Marketing Greece θέτει τη διεθνή τάση των ψηφιακών νομάδων (Digital Nomads) στο επίκεντρο των δράσεών της και μέσα από την πρωτοβουλία Work From Greece, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Μεγάλο Χορηγό COSMOTE και τους Χορηγούς AEGEAN και Eurobank και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσκαλεί το κοινό να μετατρέψει τη ζωή στο γραφείο σε εμπειρία ζωής!

Με το ευνοϊκό κλίμα, τον τρόπο ζωής, τις αυθεντικές εμπειρίες και τη γαστρονομία να αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, το Work From Greece αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητά της ως ενός προορισμού ιδανικού για τους Digital Nomads που ανταποκρίνεται συνολικά στις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ενώ παράλληλα προσελκύει το ενδιαφέρον τους και διευκολύνει την αναζήτησή τους για χρηστικές πληροφορίες.

Ειδικότερα, με όχημα την ψηφιακή πλατφόρμα workfromgreece.gr η πρωτοβουλία απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στη διεθνή κοινότητα των Digital Nomads και επικοινωνεί μαζί τους:

· Παρέχοντας χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες που απαντάνε σε κύρια ερωτήματά τους σχετικά με τη διαμονή και διαβίωση στην Ελλάδα

· Προτρέποντας τους να φανταστούν την επαγγελματική τους καθημερινότητα στην Ελλάδα μέσα από inspirational ταξιδιωτικό περιεχόμενο

· Προσκαλώντας τους να έρθουν σε άμεση επαφή με τα Communities που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορους προορισμούς στην Ελλάδα

· Τροφοδοτώντας τους με testimonials από Digital Nomads που έχουν βιώσει ή βιώνουν την εμπειρία του να δουλεύουν από την Ελλάδα

· Ενισχύοντας την έννοια της κοινότητας, μέσα από την αξιοποίηση της δυναμικής των Social Media και τη δημιουργία dedicated ψηφιακών καναλιών με παρουσία σε LinkedIn, Facebook, Instagram και Twitter

Επιδιώκοντας να αποτελέσει hub, σημείο αναφοράς δηλαδή για όλους όσοι εμπλέκονται με αυτή την νέα τάση, το workfromgreece.gr εντάσσει, εκτός από τις κοινότητες και τα groups των ψηφιακών νομάδων που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα, υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κοινού καθώς και επιχειρήσεις που το αντικείμενο τους συνάδει με τις εξειδικευμένες ανάγκες τους.

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και τη διάχυση δημιουργικών μηνυμάτων το workfromgreece.gr διαθέτει ελεύθερο για ψηφιακή χρήση περιεχόμενο μέσω του Content Kit. Μια σειρά video, Your office view | Your open-space office | Your conference room | Your after-work drinks, που παραλληλίζει δημοφιλείς όρους εργασίας με εικόνες και πλάνα από το αστικό και το νησιωτικό περιβάλλον της χώρας, και επιδιώκει να ταυτίσει τη ζωή στο γραφείο με τις καθημερινές στιγμές και τα ζωντανά συναισθήματα που προκαλεί η Ελλάδα στους κατοίκους και επισκέπτες της.

«Οι Digital Nomads είναι ένα δυναμικό και ανερχόμενο κοινό που θα συνεχίσει να σημειώνει ανοδική πορεία, ακόμα και όταν το περιβάλλον σταθεροποιηθεί. Η ευκαιρία που αναδύεται για την Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό όχημα προσέλκυσης ενδιαφέροντος και σαφώς για την επίτευξή του απαιτείται συλλογική προσπάθεια. Από την ενεργή συμμετοχή του δημόσιου τομέα, τη συμβολή των προορισμών στη δημιουργία ή ενίσχυση των υποδομών, την εξ΄ορισμού συνεργατική φύση των communities μέχρι την ανάπτυξη πρωτοβουλιών του ελληνικού τουρισμού. Σε αυτή την πρωτοβουλία και προσπάθειά μας έχουμε τη σημαντική στήριξη της COSMOTE ως Μεγάλου Χορηγού, καθώς και των Χορηγών AEGEAN και Eurobank που συνδράμουν για μια ακόμα φορά το έργο μας και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για τη συνεχή υποστήριξη», δήλωσε σχετικά η Ιωάννα Δρέττα, CEO Marketing Greece.

«Η κάλυψη και η αξιοπιστία των δικτύων, κινητής και σταθερής, αποτελούν κριτήριο αυτής της νέας γενιάς remote workers, για την επιλογή της φυσικής έδρας των ψηφιακών δραστηριοτήτων τους. Με τεχνολογίες αιχμής, όπως το 5G και το Fiber to the Home, η COSMOTE έχει αναπτύξει υποδομές υψηλής ποιότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια, που αποτελούν κίνητρο για την προσέλκυση των Digital Nomads. Τα δίκτυα νέας γενιάς δίνουν ώθηση στην ελληνική οικονομία, δημιουργούν προοπτικές ψηφιακής ανάπτυξης και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους», δήλωσε ο Διευθυντής Access Network Devops του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιώργος Ονόπας.