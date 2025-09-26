ΣΕΤΚΕ | Βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας
26 Sep 2025, 14:59 | ΣΕΤΚΕ
TornosNews.gr
- Ανακοίνωση της Συνομοσπονδιας Επιχειρηματιων Τουριστικων Καταλυματων Ελλαδος για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει ο τουρισμός ως κινητήριος δύναμη στην παγκόσμια ανάπτυξη. Ο τουρισμός δεν αποτελεί απλώς έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς πυλώνες, αλλά και έναν θεσμό που οφείλει να στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει αποκομμένη από την τοπική κοινωνία. Στο επίκεντρό της πρέπει να βρίσκεται η ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων, των επιχειρηματιών και των εργαζομένων. Μόνον όταν οι ίδιοι απολαμβάνουν συνθήκες αξιοπρέπειας και ευημερίας, μπορούν να μεταδώσουν την αυθεντική φιλοξενία και να προσφέρουν υψηλής ποιότητας εμπειρίες στους επισκέπτες. Η ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας και τις προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί το θεμέλιο για ένα βιώσιμο μέλλον.
Στην Ελλάδα, παρά το απαράμιλλο φυσικό κάλλος και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, οι προκλήσεις παραμένουν. Η έλλειψη σύγχρονων υποδομών και η ανεπαρκής μέριμνα για την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών δημιουργούν ασυμφωνία ανάμεσα στις αρχές της βιωσιμότητας και στην τουριστική πραγματικότητα. Οφείλουμε να επενδύσουμε όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στην ουσία: στην ενίσχυση των υποδομών, στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και στην καλλιέργεια μιας ισχυρής τουριστικής κουλτούρας που θα βασίζεται στον σεβασμό και τη συνεργασία.
Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού αποτελεί υπενθύμιση ότι ο τουρισμός δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο για τη βελτίωση της ζωής όλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και συλλογική προσπάθεια, η Ελλάδα μπορεί να καταστεί πρότυπο βιώσιμου τουρισμού, όπου η ανάπτυξη θα συμβαδίζει αρμονικά με την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία.
