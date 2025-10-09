Ο Γ.Τάσιος στο Τ.Ν. | Το τέλος ανθεκτικότητας εξαντλεί τους οδικούς τουρίστες - Ο παλμός της φετινής χρονιάς

Του Κωστή Χαλκιαδάκη

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το τέλος ανθεκτικότητας στους οδικούς επισκέπτες της χώρας μας, οι οποίοι και θεωρούν σημαντικό το ποσό που καταβάλουν και την ίδια στιγμή παραπονούνται ότι δεν διαπιστώνουν και καμία βελτίωση των υποδομών στις περιοχές που επισκέπτονται, αφού οι περισσότεροι εξ αυτών είναι επαναλαμβανόμενοι.

Τούτο επισημαίνει σε παρέμβαση του στο Τornos News ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και πρώην πρόεδρος της ΠΟΞ, Γρηγόρη Τάσιος, μεταφέροντας τον παλμό της φετινής χρονιάς. Παράλληλα υοπογραμμίζει ότι το τέλος αυτό επιβαρύνει σημαντικά τις διακοπές των επισκεπτών, ειδικά όταν πρόκειται για πολυμελείς οικογένειες.

«Σε διακοπές επτά ημερών, το ποσό των 70 ευρώ μόνο για το τέλος θεωρείται βαρύ από τους πελάτες, το γνωρίζουν αλλά γκρινιάζουν», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ακόμη πιο έντονη είναι η δυσαρέσκεια στους οδικούς τουρίστες, οι οποίοι παρατηρούν ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση στο οδικό δίκτυο, στις υποδομές ή σε άλλες παροχές που θα δικαιολογούσαν το τέλος. «Ο επαναλαμβανόμενος οδικός επισκέπτης παραπονιέται γιατί δεν βλέπει τίποτα να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, παρά την είσπραξη του τέλους», τονίζει ο κ. Τάσιος.

Στο μεταξύ ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΞ δεν παραλείπει να υπενθυμίσει και τις επιβαρύνσεις των ξενοδοχείων από την είσπραξη του τέλους, αφού όπως λέει «τα ποσά εισπράττονται μέσω POS και αυτό μας κοστίζει επιπλέον 0,6 έως 2% σε κάθε συναλλαγή. Έχουμε προτείνει να υπάρξει ειδικός κωδικός, ώστε να μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις. Για να γίνει κατανοητό, μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα μπορεί να καταβάλλει έως και 180.000 ευρώ στο κράτος μόνο από το τέλος ανθεκτικότητας».

Η εικόνα στη Χαλκιδική και η πανελλαδική τάση

Σε ο,τι αφορά την εξέλιξη των τουριστικών ειδών προς τη Χαλκιδική αυτή την περίοδο ο κ. Τάσιος αναφέρει ότι τον Οκτώβριο η Χαλκιδική κινείται με πληρότητες 65%-70%, ενώ οι κρατήσεις προκύπτουν κυρίως την τελευταία στιγμή. Το 90% των πελατών προέρχεται από δυτικές αγορές –Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλγιο– με ελάχιστη συμμετοχή Βαλκάνιων, κάτι αναμενόμενο για τα τουριστικά ειωθοτα της περιοχής.

Ευχάριστη έκπληξη οι Τούρκοι και οι Ουκρανοί επισκέπτες

Στα αξιοσημείωτα της φετινής χρονιάς η αύξηση των επισκεπτών από την Τουρκία οι οποίοι έφτασαν τους 5.000, αλλά και η παρουσία Ουκρανών μέσω οδικών charter. Όπως εξηγεί πρόκειται για Ουκρανούς που δεν ζουν στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο και δεν μετακινούνται με αεροπλάνο.

Παραμένοντας στο μέτωπο της φετινής χρονιάς η σαιζόν στην περιοχή κράτησε περίπου 110 ημέρες, με τα έσοδα να κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα (+/-5%), παρά την αύξηση στα λειτουργικά και διατροφικά κόστη. «Η Χαλκιδική έδειξε σταθερότητα, όμως οι επιχειρήσεις πιέζονται από τα κόστη. Ο κοινωνικός τουρισμός μάς κράτησε ψηλά –είμαστε δεύτεροι πανελλαδικά– ενώ η ελληνική αγορά εμφανίστηκε για περίπου έναν μήνα με μέση διαμονή πέντε ημερών», υπογραμμίζει ο κ. Τάσιος.

Η εξέλιξη πανελλαδικά

Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο κύριος τάσιος εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της τουριστικής χρονιάς από όπως λέει κάποιες περιοχής πήγαν καλύτερα όπως πέρυσι όπως η Κρήτη η Ρόδος και η Αθήνα.

Το μόνιμο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού μπορεί να αντιμετωπιστεί με εργαζόμενος από το εξωτερικό

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και στο χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων. «Ένα κενό της τάξης του 20% παραμένει σταθερά, και αυτό καλύπτεται μόνο με εργαζόμενους από τρίτες χώρες», σημειώνει. «Δεν μιλάμε να μπουν σε θέσεις σερβιτόρων, αλλά κυρίως σε βοηθητικές ειδικότητες, όπως λαντζιέρηδες. Όλες οι χώρες έχουν βρει τρόπο να αξιοποιούν προσωπικό από το εξωτερικό, το ίδιο πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα».

«Η λάμψη του ελληνικού τουρισμού δεν σβήνει»

Παρά τις προκλήσεις, ο κ. Τάσιος εμφανίζεται αισιόδοξος για το μέλλον: Στην ερώτηση για τις φωνές περί υπέρ τουρισμού είναι σαφής: «Δεν υπάρχει υπερτουρισμός στην Ελλάδα, υπάρχουν ζητήματα υπερπληθυσμού συγκεκριμένους μήνες, αλλά το ελληνικό τουριστικό προϊόν δεν χάνει τη λάμψη του».

Σε κάθε περίπτωση από τώρα δεν μπορεί να γίνει καμία εκτίμηση για τη νέα τουριστική χρονιά με με το επόμενο ραντεβού για τον ελληνικό τουρισμό να είναι η WTM στο Λονδίνο, όπου θα διαφανούν οι πρώτες πραγματικές ενδείξεις για το 2026.