Α. Παγώνης προς Ντ. Μπακογιάννη: Η Πολιτεία έχει ευθύνες για το έλλειμμα στέγασης

Αντί να συζητάμε για νέα βάρη στον τουρισμό, θα πρέπει η Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, όπως το κάνουν καθημερινά οι επιχειρηματίες, απαντά ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνης Παγώνης σε τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για το έλλειμμα στέγασης σε τουριστικές περιοχές, στην οποία η βουλευτής Χανίων εκφράζει την άποψη ότι «όσοι κερδίζουν περισσότερο από τη μοναδικότητα του τόπου τους έχουν και την ευθύνη να τον κρατούν βιώσιμο».

Η κ. Μπακογιάννη σε πρόσφατο άρθρο της αναφέρει για το στεγαστικό ζήτημα στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς: «Το κόστος για τις τοπικές κοινωνίες με τα υψηλά τουριστικά έσοδα είναι ευκαταφρόνητο. Για παράδειγμα, 5 ευρώ το μήνα να έδινε ο κάθε επιχειρηματίας στη Σαντορίνη ή την Κω, δεκάδες γιατροί και αστυνομικοί θα έβρισκαν ένα δωμάτιο να μείνουν. Όσοι κερδίζουν περισσότερο από τη μοναδικότητα του τόπου τους, έχουν και την ευθύνη να τον κρατούν βιώσιμο».

Από την πλευρά του ο κ. Παγώνης υπογραμμίζει ότι «για την κατάσταση αυτή δεν ευθύνεται η νόμιμη επιχειρηματικότητα, αλλά η ανοχή που εξακολουθεί να επιδεικνύεται στην ανεξέλεγκτη λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης», η οποία όπως επισημαίνει από μηδέν κλίνες στο νησί το 2015 πλέον μετρά πάνω από 18.000.

Επιπλέον, ο κ. Παγώνης κάνει λόγο για μη ανταποδοτικότητα των φόρων που βαραίνουν τον τουρισμό. «Μόνο από το τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση τα έσοδα ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ από το νέο τέλος κρουαζιέρας προκύπτουν περίπου 20 εκατ. ευρώ με μηδενική ανταποδοτικότητα», τονίζει και συνεχίζει: «το να δίνει κάθε επιχειρηματίας 5 ευρώ για να βρεθεί στέγη σε δασκάλους για τα παιδιά μας και γιατρούς για τις οικογένειες μας είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τα χρήματα που ήδη διαθέτουμε καθημερινά χωρίς να βλέπουμε την ανάλογη ανταποδοτικότητα. Δεν λείπουν τα χρήματα – λείπει η ορθή διαχείρισή τους».

Τέλος, αναφέρεται στην καθυστέρηση των εξαγγελθέντων έργων υποδομής στο νησί τα οποία όπως τονίζει «παραμένουν ως ευχολόγια».

Διαβάστε ολόκληρη τη δήλωση του κ. Παγώνη....

«Οι επιχειρηματίες της Σαντορίνης, πέρα από τους φόρους και τα τέλη που καταβάλλουν και των οποίων η ανταποδοτικότητα παραμένει ζητούμενο, καθημερινά αποδεικνύουμε την αγάπη μας για τον τόπο μας προσπαθώντας να καλύψουμε τα κενά που αφήνει η πολιτεία: προσφέρουμε από κατοικίες σε γιατρούς και στο ΕΚΑΒ, φιλοξενούμε στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, συμβάλλουμε σε ανακαινίσεις κατοικιών (π.χ. για το Λιμενικό Σώμα) και καλύπτουμε ανάγκες εξοπλισμού, από ασθενοφόρα έως σχολικές υποδομές.

Προβαινουμε σε αυτές τις παρεμβάσεις θεωρώντας το αυτονόητη υποχρέωση προς τον τόπο μας. Όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι ευθύνη του κράτους και όχι του ιδιωτικού τομέα.

Κατανοούμε και συμμεριζόμαστε την αγωνία που εκφράζεται όλο και εντονότερα το τελευταίο διάστημα σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα. Ωστόσο, για την κατάσταση αυτή δεν ευθύνεται η νόμιμη επιχειρηματικότητα, αλλά η ανοχή που εξακολουθεί να επιδεικνύεται στην ανεξέλεγκτη λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το 2015 δεν υπήρχε καμία κλίνη βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Σαντορίνη – το 2025 ξεπερνούν τις 18.000. Μήπως αυτά τα σπίτια στερούνται από γιατρούς, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και στελέχη των ένοπλων δυνάμεων; Το έχουμε επισημάνει επανειλημμένα, αλλά οι παρεμβάσεις μας αγνοούνται.

Το πρόβλημα δεν λύνεται με νέους φόρους ή τέλη. Πιστέψτε μας, το να δίνει κάθε επιχειρηματίας 5 ευρώ για να βρεθεί στέγη σε δασκάλους για τα παιδιά μας και γιατρούς για τις οικογένειες μας είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τα χρήματα που ήδη διαθέτουμε καθημερινά χωρίς να βλέπουμε την ανάλογη ανταποδοτικότητα. Δεν λείπουν τα χρήματα – λείπει η ορθή διαχείρισή τους.

Η Σαντορίνη συνεισφέρει καθοριστικά στην εθνική οικονομία: δημιουργεί πάνω από 30.000 θέσεις εργασίας, προσθέτει εκατοντάδες εκατομμύρια στο ΑΕΠ και μόνο από το τέλος ανθεκτικότητας στη κλιματική κρίση τα έσοδα ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ από το νέο τέλος κρουαζιέρας προκύπτουν περίπου 20 εκατ. ευρώ με μηδενική ανταποδοτικότητα.

Παρά ταύτα, έργα στρατηγικής σημασίας για το νησί παραμένουν ως Ευχολόγια: ο στρατηγικός σχεδιασμός που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό το 2020 και δεν έχει καν ξεκινήσει ο νέος λιμένας, οι μώλοι διαφυγής (μείζονος σημασίας), η μαρίνα, το χωροταξικό σχέδιο, οι νέες σχολικές δομές, η ενίσχυση των μονάδων υγείας και φυσικά οι παρεμβάσεις στα πρανή της καλντέρας αλήθεια θυμάστε το κεντρικό κράτος ποτε ήταν το τελευταίο μεγάλο έργο που έγινε στην Σαντορίνη;

Σε ένα νησί που πρόσφατα επλήγη από σεισμικές δονήσεις, η ανάγκη ολοκλήρωσης αυτών των έργων είναι ακόμη πιο επιτακτική.

Αντί, λοιπόν, να συζητάμε για νέα βάρη στον τουρισμό, ας εστιάσουμε όλοι στις ευθύνες μας. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού τις ευθύνες τους τις αναλαμβάνουν καθημερινά – το ζητούμενο είναι να κάνει το ίδιο και η Πολιτεία

Για φανταστείτε πραγματικά το κράτος να πρόσφερε την ανταποδοτικότητα που οφείλει να προσφέρει μάλλον τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα

Υ.Γ. Ας ελπίσουμε όλο αυτό να μην είναι προπομπός για νέο φόρο στον τουριστικό τομέα».