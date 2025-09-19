Ο Γ. Σφακιανάκης στο Tornos News | Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής διαμόρφωσαν τη φετινή σεζόν

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής φαίνεται πως διαμορφώνουν το τελικό φετινό αποτέλεσμα για τα ξενοδοχεία της Κρήτης, επηρεάζοντας τόσο τις πληρότητες όσο και τα έσοδα. Ωστόσο παρά τις προκλήσεις, η Κρήτη εξακολουθεί να συναρπάζει τους επισκέπτες της, διατηρώντας την ηγετική της θέση ως κορυφαίος προορισμός για Έλληνες και ξένους ταξιδιώτες.

Ο Γιώργος Σφακιανάκης, πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, σχολιάζει στο Tornos News ότι η φετινή σεζόν κινήθηκε με θετικά πρόσημα στις αφίξεις, αλλά παρουσίασε σαφείς αλλαγές στις συνήθειες των επισκεπτών. Μάλιστα οι αφίξεις μέχρι τώρα από το εξωτερικό σημείωσαν αύξηση 5-6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι πτήσεις εσωτερικού κατέγραψαν άνοδο περίπου 15%. Στο μεταξύ οι επισκέπτες από μεγάλες αποστάσεις, όπως οι ΗΠΑ, συνεχίζουν να προτιμούν την Κρήτη, φτάνοντας πρώτα στην Αθήνα και στη συνέχεια ταξιδεύοντας προς το νησί, εξηγεί ο κ. Σφακιανάκης.

Δίνοντας το στίγμα της φετινής συμπεριφοράς των πελατών στα ξενοδοχεία ο κ.. Σφακιανάκης σημειώνει τα εξής: "Η οικονομική συγκυρία και η πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες. Οι ταξιδιώτες ψάχνουν φθηνότερους προορισμούς και εκμεταλλεύονται τις προσφορές, κλείνοντας συχνά τα πακέτα τους μόλις δύο έως μία εβδομάδα πριν το ταξίδι. Αυτό οδήγησε σε μειωμένες τιμές για να προσελκύσουν πελάτες και επηρέασε τα έσοδα των ξενοδοχείων, ιδίως εκείνων που παρέχουν πλήρη υπηρεσία all inclusive" όπως λέει.

Ειδική αναφορά κάνει στα της βραχυχρόνιας μίσθωσης σημειώνοντας ότι αυτή συνέβαλε στη διασπορά των κρατήσεων, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται πάντα υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία και η μέση διάρκεια διαμονής να μειώνεται σταδιακά κατά μισή ημέρα ετησίως. Ωστόσο παρά τις προκλήσεις, τα σοβαρά ξενοδοχεία δεν μειώνουν τις υπηρεσίες τους, αλλά προσαρμόζουν τις τιμές τους ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες, όπως εξηγεί.

Σε ό,τι αφορά τον Σεπτέμβριο, αυτός αναδείχθηκε ένας από τους καλύτερους μήνες για τα ξενοδοχεία της Κρήτης, με πληρότητες άνω του 80%, ενισχυμένες από τις καλές τιμές και τον ευνοϊκό καιρό.

Μάλιστα οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα ξενοδοχεία θα διατηρήσουν υψηλές πληρότητες έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ ορισμένα θα παραμείνουν ανοιχτά και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, αν και με περιορισμένη ζήτηση, σημειώνει στο ΤΝ ο κ. Σφακιανάκης.

Τέλος ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης τονίζει ότι η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού στο Ηράκλειο απαιτεί ακόμα χαμηλού κόστους πτήσεις και οργανωμένο σχεδιασμό, πάρα το γεγονός ότι η πόλη σφύζει από ζωή και τουρίστες και το χειμώνα. Προς την κατεύθυνση αυτή, το νέο αεροδρόμιο αναμένεται να φέρει φθηνότερες πτήσεις και μεγαλύτερη πληρότητα κατά τη χειμερινή περίοδο, ανοίγοντας τον δρόμο για προοπτικές δωδεκάμηνου τουρισμού στο νησί.