Ιωάννινα: Νέοι δρόμοι, νέο αεροδρόμιο, μοναδικός προορισμός

Του Στάθη Σιούτη, πρώην προέδρου και νυν μέλους του ΔΣ της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων

Ο Nομός Ιωαννίνων είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς εγχώριου τουρισμού και όχι τυχαία διότι είναι εύκολα προσβάσιμος μέσω του σύγχρονου οδικού δικτύου και του αεροδρομίου ενώ προσφέρει πληθώρα επιλογών για τους επισκέπτες του.

Το οδικό δίκτυο που συνδέει τα Ιωάννινα με την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια μειώνοντας αισθητά τις αποστάσεις και κάνοντας τα ταξίδια πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο ασφαλή από ποτέ. Στον αυτοκινητόδρομο Ε65 έχει παραδοθεί το τμήμα από την Καλαμπάκα έως τη Λαμία και αναμένουμε στο 2 τρίμηνο του 2026 να παραδοθεί και το βόρειο κομμάτι του, συνδέοντας την κεντρική Ελλάδα με την Εγνατία οδός. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η Αμβρακία Οδός διευκολύνοντας τη σύνδεση με την Αιτωλοακαρνανία, την Λευκάδα, την Πρέβεζα και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του χρόνου ο διευρωπαϊκός οδικός άξονας «Ιωάννινα-Κακαβιά», με τον οποίο ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί η Ιόνια Οδός και θα αποτελέσει μέρος της Ευρωπαϊκής Οδού «Βlue Corridor» που θα συνδέσει τη χώρα μας με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Όλοι οι παραπάνω αυτοκινητόδρομοι έχουν συνεισφέρει αισθητά στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας και αναμένεται να το κάνουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον.

Από την άλλη πλευρά, το Διεθνές Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων εδώ και λίγα χρόνια στεγάζεται σε νέες και σύγχρονες εγκαταστάσεις και δεν υστερεί σε τίποτα από άλλα περιφερειακά αεροδρόμια με αυξημένη κινητικότητα. Εξυπηρετεί καθημερινά τακτικές πτήσεις από και προς την Αθήνα και κατά τους θερινούς μήνες πτήσεις charter από σκανδιναβικές χώρες. Σταθερό αίτημα μεγάλου μέρους της τοπικής κοινωνίας - για την προώθηση του οποίου έχει κινητοποιηθεί πολλές φορές η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων - είναι να επιτευχθεί επιτέλους η διασύνδεση με την Κρήτη, την Κύπρο, το Ισραήλ και τη Γερμανία. Εφόσον καταφέρουμε τη σύνδεση με περισσότερους προορισμούς και ξεκινήσουν και οι πτήσεις των αμφίβιων υδροπλάνων που θα εκτελούν τα δρομολόγια Ιωάννινα-Κέρκυρα-Παξοί θα έχουμε κερδίσει και ένα μεγάλο στοίχημα στην ανταγωνιστικότητα τόσο του αεροδρομίου όσο και του τουριστικού μας προϊόντος.

Βέβαια, στη συνεχή αύξηση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής συμβάλλει πρωτίστως η μοναδικότητα του προορισμού. Η πόλη των Ιωαννίνων ξεχωρίζει για τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της και τη φυσική ομορφιά της λίμνης και των ορεινών όγκων που την περιβάλλουν. Έχει αναγνωρισμένα μνημεία και μουσεία, πλήθος καταστημάτων εστίασης, έντονη νυχτερινή ζωή, οργανωμένη αγορά και ξενοδοχεία για κάθε γούστο και βαλάντιο. Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση βρίσκονται τα φημισμένα ορεινά χωριά του Nομού Ιωαννίνων που διακρίνονται για τον αναλλοίωτο παραδοσιακό χαρακτήρα τους, τα τοπία που κόβουν την ανάσα, τη μοναδική γαστρονομία και τις ευκαιρίες που προσφέρουν είτε για πνευματική ηρεμία είτε για έντονα αθλήματα.

Χωρίς αμφιβολία η πόλη και ο Nομός των Ιωαννίνων προσφέρουν ένα τουριστικό προϊόν υψηλής αξίας, που όμως δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως ακόμα. Η εύκολη προσβασιμότητα συμβάλλει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης αλλά υπάρχουν πολλές επιπλέον ενέργειες που μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαι αισιόδοξος πως χαράζοντας κοινή γραμμή οι επαγγελματίες του τουρισμού και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούμε να δώσουμε νέα πνοή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με όφελος για την κοινωνία μας.