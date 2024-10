Ζάκυνθος/ 3ο Συνέδριο ΠΟΞ: Ώρα να επενδύσουμε στα Ελληνικά ξενοδοχεία και τις υποδομές – Στα «συν» της Ελλάδας ο μαζικός τουρισμός

Mήνυμα για μακρόπνοο και συλλογικό σχέδιο επένδυσης στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας, με στρατηγική προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, απέστειλε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Γιάννης Χατζής, σε χαιρετισμό του κατά την έναρξη του 3ου Περιφερειακού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ξενοδόχων Λαγανά Ζακύνθου, την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου στη Ζάκυνθο.

Ο κ. Χατζής υπογράμμισε ότι δεν είναι ώρα για φόρους στα έσοδα, αλλά για να ξεκινήσει μια συζήτηση που θα οδηγήσει σε αποφάσεις για τις υποδομές των προορισμών και την καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών, για την αναβάθμιση της ποιότητας του ξενοδοχειακού προϊόντος και την επίλυση του ζητήματος χρηματοδότησης των ξενοδοχείων μικρότερων κατηγοριών.

«Πρέπει να επενδύσουμε συλλογικά και με μακρόπνοο σχέδιο εκεί που αποδεδειγμένα τα οφέλη μπορούν να είναι πολλαπλασιαστικά και για όλους», είπε, καθώς, σύμφωνα με το World Economic Forum (WEF) η καλύτερη επίδοση που έχει η Ελλάδα στην ανταγωνιστικότητα είναι στον τουρισμό της, ενώ ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει συνεισφορά στο ΑΕΠ ύψους 10,5 δις. ευρώ, προσφέρει 225.000 θέσεις εργασίας και αποτελεί τη ραχοκοκαλιάς των τοπικών κοινωνιών με το 90% του ξενοδοχειακού ΑΕΠ να παράγεται περιφερειακά και σχεδόν το 70% σε 3 νησιωτικές περιφέρειες.

Παρεξηγημένο το μοντέλο all inclusive και «ήλιος-θάλασσα»

Παράλληλα, κατά τη συμμετοχή του σε πάνελ σχετικά με τις προκλήσεις για τον Ελληνικό τουρισμό τα επόμενα χρόνια, τάχθηκε κατά της δαιμονοποίησης του μαζικού τουρισμού στην Ελλάδα, καθώς, όπως είπε, εδώ και δεκαετίες συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία πλούτου για τη χώρα μας, και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αρνητικότητα. Εξάλλου, τόνισε, στην Ελλάδα «δεν έχουμε υπερτουρισμό, αλλά μόνο σε ορισμένους προορισμούς, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για ορισμένο λόγο, και μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε ανά περίπτωση».

Την άποψη του προέδρου της ΠΟΞ συμμερίστηκε και ο διευθύνων σύμβουλος του Πολωνού σπεσιαλίστα για Ελλάδα και Κύπρο Grecos Travel, κ. Wojclech Skoczynski, που συμμετείχε στο ίδιο πάνελ. Ο CEO του Πολωνού τουρ οπερέιτορ, ο οποίος το 2024 αναμένεται να διακινήσει συνολικά έως 250.000 Πολωνούς τουρίστες στη χώρα μας, ανέφερε ότι το all inclusive και το «ήλιος-θάλασσα», που συνοδεύουν τον μαζικό τουρισμό, συνιστούν ένα επιτυχημένο αλλά παρεξηγημένο μοντέλο για την Ελλάδα και ότι «θα έπρεπε να θεωρούνταν κομπλιμέντο». Το χαρακτήρισε δε «φυσική εξέλιξη» της αναπτυξιακής πορείας του τουρισμού και είπε ότι ενδεχομένως χρειάζεται μια διαχείριση ώστε οι επισκέπτες να κατανέμονται πιο ισόρροπα με γνώμωνα την αειφορία. Ειδικά για τη Ζάκυνθο, ο τουρ οπερέιτορ φέτος αύξησε τη χωρητικότητα κατά 35%.

Όσον αφορά την εποχικότητα, η οποία αποτελεί μέρος του φαινομένου του μαζικού τουρισμού στην Ελλάδα, ο Grecos Travel επιδιώκει να επεκτείνει τη σεζόν στο Ιόνιο, από τα τέλη Απριλίου έως τα τέλη Οκτωβρίου. «Θεωρούμε τον εαυτό μας ως μια εξισορροπιστική δύναμη», τόνισε ο κ. Skoczynski.

Μεγάλη άνοδος στις κρατήσεις Οκτωβρίου για το 2025

Οι κρατήσεις από τις διεθνείς αγορές για Ελλάδα το 2025 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη (οι κρατήσεις Οκτωβρίου από το Ην. Βασίλειο παρουσιάζουν αύξηση 25%) ενδεικτικό της τάσης των διεθνών ταξιδιωτών να «κλειδώσουν» φθηνότερες διακοπές, κάτι που όμως μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης κατά τους πρώτους μήνες της νέας χρονιάς, είπε ο κ. Χατζής, κάνοντας λόγο για μια καλή σεζόν για τις περισσότερες αγορές. H ζήτηση από την Πολωνία κυμαίνεται στα περυσινά επίπεδα.

Πάντως, στην Πολωνική αγορά, οι αυξήσεις τιμών για ταξίδια στην Ελλάδα είναι συγκρατημένες, σε αντίθεση με τις μεγάλες αυξήσεις που καταγράφονται σε προορισμούς όπως η Τυνησία και η Αίγυπτος. Οι Πολωνοί ταξιδιώτες το 2024 προτίμησαν προορισμούς που προσφέρουν value for money, το οποίο αποκάλεσε και ως «συνταγή της επιτυχίας» για τους προορισμούς, με αποτέλεσμα η μέση τιμή του πακέτου να είναι ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στην περίπτωση της χώρας μας, διευκρίνισε ο CEO της Grecos, το value, δηλαδή η ικανοποίηση των επισκεπτών, είναι σε υψηλά επίπεδα για τα Ελληνικά ξενοδοχεία αλλά απαιτείται βελτίωση των δημόσιων υποδομών.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, για την Πολωνική αγορά, η αύξηση των τελών στον Ελληνικό τουρισμό, φυσικά, δεν θα είναι χωρίς συνέπειες, σε αντίθεση με την πολιτική βίζα που εφαρμόζει η Τουρκία αφαιρώντας από την τιμή του πακέτου. Όμως είναι σημαντικό οι αυξήσεις να γίνονται με προσοχή και στα επίπεδα της αγοράς, υπογράμμισε ο κ. Skoczynski.