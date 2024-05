Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναβαθμίζει την ψηφιακή της παρουσία

Την κατασκευή της νέας ιστοσελίδας και το digital marketing της Ομοσπονδίας αναλαμβάνει μέσα από μια Project-Based συνεργασία η εταιρεία Three Sixty Marketing.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της ψηφιακής παρουσίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων εγκαινιάζουμε την νέα μας ιστοσελίδα. Το νέο website hhf.gr τέθηκε (σήμερα) σε πιλοτική λειτουργία και είναι έτοιμο να προσφέρει μια γρήγορη πλοήγηση σε ένα φιλικό και χρηστικό διαδικτυακό περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κος Γιάννης Χατζής δήλωσε «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την προσπάθεια που ξεκινάει στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της ψηφιακής παρουσίας της Ομοσπονδίας και ευχαριστούμε την Three Sixty Marketing για τη στήριξή της, στην προσπάθεια αυτή» με την σειρά του ο Managing Partner της Three Sixty Marketing Μιχάλης Ίκουτας δήλωσε «Ο τουρισμός και η φιλοξενία αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της Ελληνικής οικονομίας. Ο ρόλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων είναι καταλυτικός ώστε να διατηρηθεί η υπηρεσία της φιλοξενίας σε υψηλά και ανταγωνιστικά επίπεδα. Το να συμβάλουμε έστω και στο ελάχιστο σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί τιμή και ευθύνη ταυτόχρονα. Σήμερα η Three Sixty Marketing, με την πολυετή εμπειρία της στην προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αξιοποιώντας κάθε σύγχρονο εργαλείο του digital marketing».

Η βραβευμένη εταιρεία «Three Sixty Marketing» είναι Meta Business Partner και Google Partner, διασφαλίζοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή παρουσία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σήμερα.