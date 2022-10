Ε.Ξ.N. Ιωαννίνων: Η ψηφιακή μετάβαση των ξενοδοχείων σε Διεθνές Συμπόσιο του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών 

Ενδιαφέρουσες πτυχές για τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα αναπτύχθηκαν στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Επιχειρηματικότητα», που έλαβε χώρα στις 19 και 20 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το συμπόσιο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση, (Laboratory of New Technologies and Distance Learning), που διευθύνει η Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια κ. Τζένη Παγγέ και συμμετείχαν διακεκριμένοι καθηγητές από την Ελλάδα καθώς και καθηγητές από άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ιδρύματα του εξωτερικού. Εξίσου σημαντική ήταν και η συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.

Από την Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων εισήγηση έκανε ο πρόεδρος κ. Στάθης Σιούτης με θέμα «Τουρισμός: προοπτικές ανάπτυξης και επιχειρηματικότητα» και ο Α΄ αντιπρόεδρος κ. Σπύρος Σουρέλης με θέμα «Η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών στα ξενοδοχεία στην προσπάθεια αύξησης των πωλήσεών τους». Εισήγηση έκανε και ο διευθυντής του SΑΖ City Life Hotel κ. Δημήτρης Τσούμπος

Ο κ. Σιούτης στην εισήγησή του στάθηκε στην κοινή πορεία που χαράζουν ο τουρισμός και η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, στα στοιχεία που καθιστούν τον νομό Ιωαννίνων ξεχωριστό και τα βήματα που έχει κάνει η ΕΞΝΙ προς την ψηφιακή μετάβαση. «Ως επιχειρηματίες του τουρισμού, έχουμε την τύχη να δραστηριοποιούμαστε σε έναν προορισμό, που αν και δεν έχει φτάσει στη μέγιστη δυνατή του ανάπτυξη, έχει προοπτικές να ελκύει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Λίγοι προορισμοί, άλλωστε, έχουν τόσο πλούσιο τουριστικό προϊόν να επιδείξουν και αυτό φαίνεται και από τα διάφορα είδη θεματικού τουρισμού που αναπτύσσονται στον νομό», ανέφερε αρχικά ο κ. Σιούτης για να προσθέσει αργότερα: «Η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας είναι στενά συνδεδεμένη με τον τουρισμό και ως τομείς γνωρίζουν αμοιβαία ανάπτυξη. Συνηθίζουμε να λέμε πως η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός, όμως αυτό δεν είναι υπερβολή με δεδομένο πως αντιπροσωπεύει πάνω από 20% του ΑΕΠ και πως οι περισσότερες επενδύσεις γίνονται στον τουριστικό τομέα».

«Κάναμε κάποια βήματα, αλλά απομένουν να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Τα επόμενα χρόνια ο ανταγωνισμός μεταξύ των προορισμών θα ενταθεί, λόγω της διάθεσης των επισκεπτών παγκοσμίως να ταξιδέψουν. Για αυτό, η σημασία της σωστής στρατηγικής του ψηφιακού μάρκετινγκ θα είναι ζωτικής σημασίας για εμάς και τις επιχειρήσεις μας, κάτι στο οποίο δεν πρέπει να μας βρει αμέτοχους», κατέληξε ο κ. Σιούτης προτείνοντας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τη δημιουργία μιας διαδραστικής εφαρμογής, που θα ξεναγεί τους επισκέπτες στη πόλη μας.

Από την πλευρά του ο κ. Σουρέλης στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που έχει φέρει για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πελάτες η εξάπλωση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων.

«Η λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επηρεάστηκε σημαντικά από την εξέλιξη του διαδικτύου και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους να κερδίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, συνειδητοποίησαν πως το σύγχρονο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους θα πρέπει να είναι η customer oriented προσέγγιση και η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες (value for money).

Η παρουσία στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί πλέον ένα ζωντανό κανάλι επικοινωνίας. Ενισχύει την εικόνα και την επωνυμία μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης και κατ’ επέκταση των πωλήσεων και προάγει την προβολή της στο ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον της τουριστικής αγοράς. Επιπλέον παρέχει ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Με τη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν πλέον την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τις εκάστοτε ανάγκες της πελατειακής αγοράς, να αναπτύσσουν προσέγγιση προσαρμοσμένη στον πελάτη και να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες. Οι ενέργειες αυτές συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας των εν δυνάμει πελατών και ενθαρρύνουν την πιστότητα τους στις επιχειρήσεις φιλοξενίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σουρέλης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συμπόσιο περιλάμβανε και ξενάγηση στην πόλη των Ιωαννίνων και την γύρω περιοχή.