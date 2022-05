Αργυρόκαστρο - Ιωάννινα: Δύο χώρες, μια τουριστική διαδρομή

Η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων παρευρέθηκε στην Εμπορική Έκθεση που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Απριλίου στο Αργυρόκαστρο από το Εμπορικό Επιμελητήριο Αργυροκάστρου σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

Την Παρασκευή 29/04 στις 10:30 π.μ. , μετά τα εγκαίνια των ανακαινισμένων γραφείων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αργυροκάστρου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους ξενοδόχους και τουριστικούς πράκτορες της περιοχής του Αργυροκάστρου. Η συνάντηση αυτή έγινε υπό την αιγίδα των δύο Επιμελητηρίων (Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων), του Υπουργείου Τουρισμού της Αλβανίας με την συμμετοχή και της Ελληνίδας πρέσβεως στην Αλβανία.

Το θέμα της συνάντησης αυτής , όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αργυροκάστρου κ. Maksim Hoxha ήταν:

Two countries, one touristic itinerary / Δύο χώρες, μια τουριστική διαδρομή

και ζητήθηκε από την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων να προτείνει στρατηγική και δράσεις ώστε από κοινού να προωθηθούν τα τουριστικά προϊόντα των δύο περιοχών (Αργυρόκαστρο, Δρόπολη, το «μάτι» στην Φοινίκη, Τεπελένι, Κλεισούρα, Πρεμετή, και όλος ο νομός Ιωαννίνων).

Η ΕΞΝΙ ανέδειξε αμέσως την πρόθεσή του να βοηθήσρι και τα δύο Επιμελητήρια για το κοινό καλό όλων, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία. Ανέφερε στους παρευρισκόμενους ότι τα δύο ισχυρά όπλα για την άφιξη επισκεπτών στο μέλλον είναι:

· Η ολοκλήρωση στα επόμενα επτά χρόνια του οδικού άξονα Τεριέστη – Dubrovnik -Τίρανα-Γιάννενα – Καλαμάτα, ο οποίος θα μας φέρει κοντά με τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και επ’ αυτού μπορούμε να οργανώσουμε δίκτυα πόλεων προστατευόμενων από την UNESCO (Dubrovnik στην Κροατία , Kotor στο Μαυροβούνι , Μπεράτι και Αργυρόκαστρο στην Αλβανία και ίσως στο μέλλον και το Κάστρο και την Νήσο των Ιωαννίνων) καθώς και δίκτυα αναστηλωμένων παλαιών πόλεων (Shkodra στην Αλβανία) , Κάστρα όπως το κάστρο του Τεπελενίου και το κάστρο των Ιωαννίνων αλλά και δίκτυα Γεωπάρκων που προστατεύονται από την UNESCO και δίκτυα Εθνικών Πάρκων

· Ο ποταμός Αώος , που είναι διακρατικός Ελλάδα –Αλβανία, και είναι το μοναδικό ποτάμι στην Ευρώπη ελεύθερης ροής στην καρδιά της Μεσογείου . Χάριν των ενεργειών της Παγκόσμιας Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (International Union for Conservation of Nature – IUCN) και της ευαισθητοποίησης της Αλβανικής Κυβέρνησης ο ποταμός Αώος έχει γίνει «Φυσικό Πάρκο» στην Αλβανία καθ΄ όλο το μήκος του και υπάρχει τεράστιο marketing από τους αστέρες του Holywood (Hollywood actors ) για να διατηρηθεί, προστατευθεί και αναδειχθεί ως μοναδικό οικοσύστημα του μοναδικού ποταμού ελεύθερης ροής στην Ευρώπη. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες επεξεργάζονται και οδεύουν προς υλοποίηση και από το δικό μας Υπουργείο περιβάλλοντος.

Στηριζόμενοι στην στρατηγική των ως άνω δύο πυλώνων, η Ένωση πρότεινε τις ακόλουθες άμεσες δράσεις στα δύο Επιμελητήρια (Αργυροκάστρου και Ιωαννίνων):

· Στα τέλη Ιουνίου να πραγματοποιηθεί στα Τίρανα σε κεντρικό Ξενοδοχείο ή σε κεντρικό Εμπορικό Κέντρο , υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας παρουσίαση των τουριστικών προϊόντων των δυο περιοχών (Nature, Culture, Activities & Gastronomy) αλλά και του μοναδικού διακρατικού (Ελλάδα-Αλβανία) ποταμού Αώου ως το μόνο ποτάμι ελεύθερης ροής στην Ευρώπη, με το μοναδικό οικοσύστημα, σε δημοσιογράφους του τουριστικού και περιβαλλοντικού ρεπορτάζ, ταξιδιωτικούς πράκτορες και στο ευρύ κοινό. Θα καλεστεί το Delegation of the European Union to Albania και η Ελληνική Πρεσβεία στην Αλβανία.

· Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη παρουσίαση υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και του Υπουργείου περιβάλλοντος στο Σύνταγμα στην Αθήνα (στην αίθουσα του ΜΕΤΡΟ) παρουσία του Γραφείου των Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της Αλβανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Οι παραπάνω δράσεις θα θεσμοθετηθούν και θα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Υπό την αιγίδα των δύο Επιμελητηρίων (Ιωαννίνων και Αργυροκάστρου) θα συσταθεί επιτροπή για τον συντονισμό όλων των δράσεων που θα προγραμματίζονται για τα τουριστικά μας προϊόντα που θα συμμετέχουν :

1. Τα δύο επιμελητήρια Ιωαννίνων – Αργυροκάστρου που θα έχουν τον συντονισμό.

2. Οι δήμοι που βρίσκονται στις δύο περιοχές και θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία ( Αργυροκάστρου, Τεπελενίου, Κλεισούρας, Πρεμετής, Φοινίκης, Δρόπολης, Ιωαννίνων, Κόνιτσας, Πωγωνίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Τζουμέρκων, Δωδώνης )

3. Η Ένωση Ξενοδόχων του Νομού Ιωαννίνων και η Ένωση Ξενοδόχων Αργυροκάστρου.

4. Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Αργυροκάστρου.

Η παραπάνω επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο τον μήνα Ιανουάριο για να καθορίζει τις δράσεις του τουριστικού Marketing που θα ακολουθήσουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη στιγμή κριθεί σκόπιμη η σύγκλισή της. Επίσης θα αποφασίζει για την διασφάλιση των χρηματικών πόρων είτε με συνδρομές των μελών της είτε με την συμμετοχή της ευρωπαϊκά προγράμματα (Interreg, Adrion κλπ).

Με την προτεινόμενη Στρατηγική και Δράσεις θα τονωθεί έντονα η αμφίδρομη ροή των επισκεπτών από Αλβανία για Γιάννενα και Ήπειρο και των επισκεπτών από Ελλάδα προς Αλβανία (κυρίως Νότια Αλβανία και Τίρανα) . Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και διαμονές οι οποίες στόχος είναι να διευρυνθούν με κοινά τουριστικά πακέτα και συνέργειες.

Είναι η πρώτη φορά που μια περιοχή μια χώρας μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης προτείνει κοινές δράσεις ανάπτυξης του τουρισμού σε μια γειτονική περιοχή μιας τρίτης χώρας που στο μέλλον θα γίνει υπό ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σταθερή βάση.

Επίσης θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς το Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων και ιδιαίτερα στον πρόεδρο αυτού τον κ. Δημήτρη Δημητρίου για την όλη συμπαράστασή και προσφορά του ως προς εμάς αλλά και στον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αργυροκάστρου κ. Maksim Hoxha που εισακούσανε τις προτάσεις μας , συμφωνήσανε με αυτές και προχωράμε όλοι μαζί στην υλοποίησή τους.