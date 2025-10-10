Κάρπαθος | Δυναμικά στον αναρριχητικό τουρισμό με το “Climb & Adventure Fest 2025”

Η Κάρπαθος φιλοξένησε στις 6 και 7 Οκτωβρίου το «Karpathos Climb & Adventure Fest 2025», μια πρωτοβουλία του Δήμου Καρπάθου που πραγματοποιήθηκε στο Φοινίκι και την Αρκάσα, με στόχο την ανάδειξη του νησιού ως προορισμού εναλλακτικού τουρισμού. Η συμμετοχή υπήρξε σημαντική, με επισκέπτες και αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων ταξιδιώτες από την Πολωνία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το φεστιβάλ τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Πολωνίας Wojciech Ponikiewski και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Απόστολης Ασπράκης, ενώ συμμετείχαν δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και στελέχη του ΕΟΤ από το εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των διεθνών επαφών και συνεργασιών για το νησί.

Το πρόγραμμα του Karpathos Climb & Adventure Fest συνδύασε δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, πεζοπορία και ποδηλασία, με εργαστήρια κεραμικής, γαστρονομικές εμπειρίες και πολιτιστικές βραδιές γνωριμίας με τους κατοίκους. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φύση, τις παραδόσεις και τη φιλοξενία της Καρπάθου.

Η διοργάνωση επιβεβαίωσε τη δυναμική του νησιού στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, προσφέροντας ένα μοντέλο ανάπτυξης που συνδέει τη δράση με τον πολιτισμό και τη βιωσιμότητα. Παράλληλα, ανέδειξε τις δυνατότητες της Καρπάθου να διευρύνει την τουριστική της περίοδο και να ενισχύσει την τοπική οικονομία.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Καρπάθου, σε συνεργασία με το Πολωνοελληνικό Επιμελητήριο, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, συλλόγους και επαγγελματίες του νησιού, με την υποστήριξη των γραφείων ΕΟΤ του εξωτερικού.