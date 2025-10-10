Μαραθώνιος Ολυμπίας 2025: «Τρέχουμε στην Ιστορία – Τρέχουμε για το Μέλλον»
Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση του Μαραθωνίου Ολυμπίας 2025, πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Οργανωτικής Επιτροπής.
Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Άρης Παναγιωτόπουλος, τόνισε τη σημασία του αγώνα για την προβολή και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, χαρακτηρίζοντάς τον «θεσμό που συνδέει τον αθλητισμό με την πολιτιστική μας κληρονομιά».
Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Αντώνης Χρυσανθακόπουλος, έκανε λόγο για μια «επανεκκίνηση του θεσμού», επισημαίνοντας τη δέσμευση του Δήμου να στηρίξει ενεργά τη διοργάνωση.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Μαραθωνίου, Χάρης Σπηλιόπουλος, ανακοίνωσε ότι ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 29–30 Νοεμβρίου 2025, με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η φετινή διοργάνωση θα είναι αφιερωμένη στον Χαρίλαο Βασιλάκο, τον πρώτο Ολυμπιονίκη Μαραθωνοδρόμο, ως φόρο τιμής στην ιστορική διαδρομή του αθλήματος.
Ο Βασίλης Μπλέσιος, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, και ο Δημήτρης Κωσταριάς, ταμίας του Μαραθωνίου, παρουσίασαν το νέο αναπτυξιακό πλάνο και αγωνιστικό πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του Μαραθωνίου ως πυλώνα αθλητικής και τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή.
Αγωνιστικό Πρόγραμμα
Μαραθώνιος Δρόμος (42,195 μ.)
Ημιμαραθώνιος (21,097 μ.)
Αγώνας 12,6 χλμ.
Αγώνες Υγείας & Δυναμικού Βαδίσματος (3.000 μ. & 1.000 μ.)
Παιδικοί Αγώνες (1.000 μ. & 2.000 μ.)
Ιδιαίτερη σημασία έχει ο συμβολικός αγώνας των 1.000 μ., αφιερωμένος στα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και στον Παραολυμπιονίκη Πολυχρόνη Χρονόπουλο, ως μήνυμα ισότητας και συμμετοχής όλων.
Ευχαριστίες
Η Οργανωτική Επιτροπή εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, τους εθελοντές και χορηγούς για τη συνεχή στήριξή τους, που καθιστούν δυνατή τη διοργάνωση.
Μήνυμα
Ο Μαραθώνιος Ολυμπίας 2025 δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου· είναι μια γιορτή για όλους – μικρούς και μεγάλους, επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
- "Στις 30 Νοεμβρίου 2025, τρέχουμε στην Ιστορία. Τρέχουμε για το μέλλον", είναι το σλόγκαν της εκδήλωσης.
