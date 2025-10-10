Η καρδιά της Κρήτης «χτυπά» στην Αθήνα | Γεύσεις και παραδόσεις του Μυλοποτάμου στο Σύνταγμα
10 Oct 2025, 11:43 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
- Του Κωστή Χαλκιαδάκη
Η παράδοση, η γαστρονομία και ο πολιτισμός της Κρήτης ταξιδεύουν στην καρδιά της πρωτεύουσας μέσα από τη μεγάλη θεματική εκδήλωση «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης – Γαστρονομία – Πολιτισμός – Τουρισμός», που διοργανώνει η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 19:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στο μετρό Συντάγματος, σε μια γιορτή αφιερωμένη στην ταυτότητα και το πνεύμα του κρητικού Μυλοποτάμου.
Η δράση, που τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Ανωγείων, του Δήμου Μυλοποτάμου και του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου. Από τις 13 έως τις 18 Οκτωβρίου, το μετρό Συντάγματος μεταμορφώνεται σε «παράθυρο» της Κρήτης στην Αθήνα, φιλοξενώντας εκθέσεις, προϊόντα, γεύσεις και ήχους που αναδεικνύουν την παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία του τόπου.
Σε τούτο το σημείο να τονιστεί ότι η πρωτοβουλία αποκτά έναν ευρύτερο συμβολισμό. Η παρουσία των Μυλοποταμιτών στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι μόνο πολιτιστική εξωστρέφεια αλλά μια γέφυρα που ενώνει την κρητική γη με τους ανθρώπους της πόλης, μέσα από το γλέντι, τη γεύση και την αυθεντικότητα. Η Κρήτη, με τη βαθιά ρίζα και τη σύγχρονη πνοή της, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η παράδοση παραμένει ζωντανή και αποτελεί πηγή τουριστικής και πολιτιστικής έμπνευσης.
Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης, Μιχάλης Κυρίμης, πρόκειται για μια προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας του Μυλοποτάμου, με γνώμονα τη σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού. Παράλληλα, η έκθεση λειτουργεί ως πρόσκληση γνωριμίας με τα τοπικά προϊόντα, τη μουσική, τα ήθη και τις αξίες ενός τόπου που, παρά την παράδοση, παραμένει ζωντανός και δημιουργικός.
διαβάστε ακόμα
- Μαραθώνιος Ολυμπίας 2025: «Τρέχουμε στην Ιστορία – Τρέχουμε για το Μέλλον» 10/10 | 12:59
- Η «Παραδοσιακή Στράτα» των Χανίων με 10.000 συμμετέχοντες φέτος 10/10 | 10:07
- Έδεσσα: Το πρώτο Χορωδιακό Φεστιβάλ ανοίγει νέους πολιτιστικούς ορίζοντες 10/10 | 06:43
- Η Θεσσαλονίκη ανοίγει νέους δρόμους συνεργασιών και προβολής 09/10 | 15:15
- «Ιωάννινα, προορισμός τεσσάρων εποχών» | Παρουσίαση του Δήμου Ιωαννιτών στο Ηράκλειο 08/10 | 15:03
- Η Σαντορίνη φιλοξενεί για 3η χρονιά το Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Πολυτελείας 09/10 | 07:54
- Κάρπαθος: Φωτογραφικό λεύκωμα αναδεικνύει τον υποθαλάσσιο πλούτο του νησιού 09/10 | 07:22
- Χρυσή Ακτή και Λιμανάκια Ερμιονίδας: Νέα έργα για την προστασία της ακτογραμμής και της παραλιακής οδού 08/10 | 19:26
- Στο διεθνές δίκτυο τουρισμού μνήμης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 09/10 | 07:16
- Δήμος Παγγαίου: Αποδοχή σημαντικής δωρεάς ζωγραφικών έργων 09/10 | 06:20
δημοφιλέστερα
- 1 Sundair: Τρία νέα δρομολόγια τσάρτερ για Ηράκλειο, Κω και Ρόδο 10.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Jet2, Ryanair, easyJet: «Φτερά» για Ελλάδα με 21 προσθήκες το 2026 10.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Έδεσσα: Το πρώτο Χορωδιακό Φεστιβάλ ανοίγει νέους πολιτιστικούς ορίζοντες 10.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Πέντε Έλληνες σεφ στους καλύτερους του κόσμου 07.10.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 5 Τουρισμός | Πώς η Χίος μετατρέπει την έλλειψη διεθνών συνδέσεων σε πλεονέκτημα - Μιλούν στο Τ.Ν. τοπικοί παράγοντες. 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Aegean: Νέες χειμερινές συνδέσεις με Κωνσταντινούπολη και Πράγα από τη Θεσσαλονίκη 10.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Σήμα τουριστικού καταλύματος φιλικού προς τα ζώα συντροφιάς 09.10.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 8 ΕΟΤ: Εκδήλωση για τη νέα πτήση Αθήνα - Αμβούργο της Sky Express |Το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Πληροφοριών 10.10.2025 | ΕΟΤ
- 9 Ιαπωνία: Στα ύψη ο εισερχόμενος τουρισμός, αργή η ανάκαμψη στην εξερχόμενη κίνηση 10.10.2025 | ΚΟΣΜΟΣ
- 10 Η ακτινογραφία του τουρισμού στη Νότια Κορέα 10.10.2025 | ΚΟΣΜΟΣ