Η «Παραδοσιακή Στράτα» των Χανίων με 10.000 συμμετέχοντες φέτος

Σε ρυθμούς παράδοσης και γιορτής κινήθηκαν και φέτος τα Χανιά, με την «Παραδοσιακή Στράτα» να πλημμυρίζει το ενετικό λιμάνι με μουσική, χορό και αυθεντικές εικόνες της Κρήτης. Από το 2022, κάθε Τρίτη από τα τέλη Ιουνίου έως και το τέλος Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Χανίων αναβιώνει μέσα από το μουσικοχορευτικό αυτό δρώμενο την ψυχή και το χρώμα του τόπου, μετατρέποντας τα βράδια του καλοκαιριού σε ζωντανό σκηνικό πολιτισμού.

Παραδοσιακοί σύλλογοι, μουσικοί και καλλιτέχνες ξεκινούν τη διαδρομή τους από το ενετικό λιμάνι, δίνοντας ζωή στα σοκάκια με ήχους λύρας και βήματα χορού, πριν καταλήξουν στην πλατεία της Μητρόπολης, όπου το γλέντι κορυφώνεται. Εκεί, επισκέπτες και ντόπιοι ενώνονται σε μια μεγάλη παρέα, χορεύοντας και τραγουδώντας, σε μια εμπειρία που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά με το σήμερα.

Η «Παραδοσιακή Στράτα» έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό βιωματικού τουρισμού, που αναδεικνύει τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το τουριστικό προϊόν των Χανίων μέσα από μια προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης. Η δυναμική της αποτυπώνεται στα εντυπωσιακά στοιχεία: 3,5 μήνες διάρκειας, 16 συνεχόμενες εβδομάδες δράσης και περισσότερα από 10.000 μέλη παραδοσιακών συλλόγων και ομάδων ριζίτικου τραγουδιού από 35 διαφορετικούς συλλόγους της Κρήτης, της Ελλάδας και της ομογένειας.

Το 2025, η «Παραδοσιακή Στράτα» απέσπασε το Χρυσό Βραβείο στα Best City Awards στην κατηγορία «Κουλτούρα και Βιώσιμη Ανάπτυξη», αναγνωρίζοντας την προσφορά της στη διατήρηση και προώθηση της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Από φέτος, η διοργάνωση έχει και το δικό της τραγούδι, «Της Στράτας το Τραγούδι», σε μουσική του Γιώργου Ιωάννου Στρατάκη και στίχους του Θεόφιλου Χριστουλάκη. Οι στίχοι του,

«Σαν ποταμός ξεχύνεται η Στράτα στο λιμάνι

και όλοι πιάνουν στο χορό να κάνουνε σεργιάνι.

Στη Στράτα της Παράδοσης ν’ ανταμωθούμε πάλι,

να γίνουμε μια αγκαλιά όλοι μικροί μεγάλοι»,

συνοψίζουν το πνεύμα της γιορτής που ενώνει ανθρώπους, εποχές και παραδόσεις.

Το τραγούδι είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι YouTube του Δήμου Χανίων, προσκαλώντας τους φίλους της Κρήτης απ’ όλον τον κόσμο να ζήσουν, έστω και νοερά, τη μαγεία της «Παραδοσιακής Στράτας» — ενός θεσμού που συνεχίζει να δίνει ζωή, φως και ταυτότητα στα καλοκαίρια των Χανίων.