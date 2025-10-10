Έδεσσα: Το πρώτο Χορωδιακό Φεστιβάλ ανοίγει νέους πολιτιστικούς ορίζοντες

Η Έδεσσα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση, που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός και να αναδείξει τη μουσική δημιουργία σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο Δήμος Έδεσσας, σε συνεργασία με τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος», συνδιοργανώνει το 1ο Χορωδιακό Φεστιβάλ, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την απελευθέρωση της πόλης.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και φίλων της χορωδιακής μουσικής από όλη τη χώρα, καθώς θα συμμετάσχουν πέντε καταξιωμένες χορωδίες: η Πολυφωνική Πάτρας, η Χορωδία Κηφισιάς 1937, η EHCO Κομοτηνής, το σχήμα «Οι Μακεδόνες» Θεσσαλονίκης, καθώς και η Νεανική Χορωδία Έδεσσας, η οποία θα εκπροσωπήσει την τοπική μουσική παράδοση.

Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Διοικητήριο), με ώρα έναρξης τις 20:00. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν ένα βράδυ γεμάτο μουσική και πολιτισμό, σε μια εκδήλωση που φιλοδοξεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια της πόλης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε δράσεις που προάγουν την κοινωνική και πολιτιστική ζωή, ενισχύουν τη συλλογικότητα και δημιουργούν προϋποθέσεις για την τοπική ανάπτυξη. Τέτοιες εκδηλώσεις, όπως επισημαίνεται, δεν περιορίζονται μόνο στο ψυχαγωγικό κομμάτι αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάδοση της πολιτιστικής παιδείας και στην καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στους δημότες να συμμετέχουν ενεργά στις τοπικές υποθέσεις.

Η Έδεσσα, με το ιστορικό της αποτύπωμα και τα μοναδικά φυσικά της τοπία, αποτελεί ιδανικό τόπο για τη φιλοξενία ανάλογων δράσεων. Οι καταρράκτες της, τα πέτρινα καλντερίμια και τα παραδοσιακά αρχοντικά της πόλης δένουν αρμονικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει τον πολιτισμό με την αυθεντικότητα της μακεδονικής γης. Έτσι, το 1ο Χορωδιακό Φεστιβάλ δεν αποτελεί μόνο ένα καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και αφορμή για μια ολοκληρωμένη γνωριμία με έναν από τους πλέον γραφικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας.





































































