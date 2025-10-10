Έδεσσα: Το πρώτο Χορωδιακό Φεστιβάλ ανοίγει νέους πολιτιστικούς ορίζοντες
10 Oct 2025, 06:43 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Έδεσσα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση, που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός και να αναδείξει τη μουσική δημιουργία σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο Δήμος Έδεσσας, σε συνεργασία με τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος», συνδιοργανώνει το 1ο Χορωδιακό Φεστιβάλ, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με την απελευθέρωση της πόλης.
Η διοργάνωση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και φίλων της χορωδιακής μουσικής από όλη τη χώρα, καθώς θα συμμετάσχουν πέντε καταξιωμένες χορωδίες: η Πολυφωνική Πάτρας, η Χορωδία Κηφισιάς 1937, η EHCO Κομοτηνής, το σχήμα «Οι Μακεδόνες» Θεσσαλονίκης, καθώς και η Νεανική Χορωδία Έδεσσας, η οποία θα εκπροσωπήσει την τοπική μουσική παράδοση.
Το φεστιβάλ θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Διοικητήριο), με ώρα έναρξης τις 20:00. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν ένα βράδυ γεμάτο μουσική και πολιτισμό, σε μια εκδήλωση που φιλοδοξεί να ενισχύσει την εξωστρέφεια της πόλης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε δράσεις που προάγουν την κοινωνική και πολιτιστική ζωή, ενισχύουν τη συλλογικότητα και δημιουργούν προϋποθέσεις για την τοπική ανάπτυξη. Τέτοιες εκδηλώσεις, όπως επισημαίνεται, δεν περιορίζονται μόνο στο ψυχαγωγικό κομμάτι αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάδοση της πολιτιστικής παιδείας και στην καλλιέργεια αισθητικής αντίληψης, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στους δημότες να συμμετέχουν ενεργά στις τοπικές υποθέσεις.
Η Έδεσσα, με το ιστορικό της αποτύπωμα και τα μοναδικά φυσικά της τοπία, αποτελεί ιδανικό τόπο για τη φιλοξενία ανάλογων δράσεων. Οι καταρράκτες της, τα πέτρινα καλντερίμια και τα παραδοσιακά αρχοντικά της πόλης δένουν αρμονικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει τον πολιτισμό με την αυθεντικότητα της μακεδονικής γης. Έτσι, το 1ο Χορωδιακό Φεστιβάλ δεν αποτελεί μόνο ένα καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και αφορμή για μια ολοκληρωμένη γνωριμία με έναν από τους πλέον γραφικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας.
διαβάστε ακόμα
- Η Θεσσαλονίκη ανοίγει νέους δρόμους συνεργασιών και προβολής 09/10 | 15:15
- «Ιωάννινα, προορισμός τεσσάρων εποχών» | Παρουσίαση του Δήμου Ιωαννιτών στο Ηράκλειο 08/10 | 15:03
- Η Σαντορίνη φιλοξενεί για 3η χρονιά το Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Πολυτελείας 09/10 | 07:54
- Κάρπαθος: Φωτογραφικό λεύκωμα αναδεικνύει τον υποθαλάσσιο πλούτο του νησιού 09/10 | 07:22
- Χρυσή Ακτή και Λιμανάκια Ερμιονίδας: Νέα έργα για την προστασία της ακτογραμμής και της παραλιακής οδού 08/10 | 19:26
- Στο διεθνές δίκτυο τουρισμού μνήμης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 09/10 | 07:16
- Δήμος Παγγαίου: Αποδοχή σημαντικής δωρεάς ζωγραφικών έργων 09/10 | 06:20
- Γιορτές Κάστανου Καρίτσας και Μελίβοιας στη Λάρισα 09/10 | 06:12
- Η Λέσβος των αυθεντικών εμπειριών προβάλλεται στην Κύπρο 08/10 | 14:50
- Τουρισμός | Πώς η Χίος μετατρέπει την έλλειψη διεθνών συνδέσεων σε πλεονέκτημα - Μιλούν στο Τ.Ν. τοπικοί παράγοντες. 08/10 | 06:44
δημοφιλέστερα
- 1 Θεσμοθέτηση Σήματος τουριστικού καταλύματος φιλικού προς τα ζώα συντροφιάς 09.10.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 2 Η Ευρώπη πρώτη επιλογή για ταξιδιώτες μεγάλων αποστάσεων | Αύξηση από ΗΠΑ και Ν. Κορέα, πτώση από Κίνα 09.10.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 3 Πέντε Έλληνες σεφ στους καλύτερους του κόσμου 07.10.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 4 Τουρισμός | Πώς η Χίος μετατρέπει την έλλειψη διεθνών συνδέσεων σε πλεονέκτημα - Μιλούν στο Τ.Ν. τοπικοί παράγοντες. 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 MKG Consulting: Ευρωπαϊκό ρεκόρ εσόδων στα Ελληνικά ξενοδοχεία τον Αύγουστο – Πώς εξηγείται 09.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Η Θεσσαλονίκη ανοίγει νέους δρόμους συνεργασιών και προβολής 09.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Jet2holidays | Γάμοι στην Ελλάδα από το 2027 σε 29 τοποθεσίες 09.10.2025 | TOUR OPERATORS
- 8 Η SKY express υποδέχεται ένα ακόμη νέο Airbus Α320neo 09.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Σαρώνει η Ελλάδα τα βραβεία και στο Αμερικανικό CN Traveler – Ποια νησιά και ξενοδοχεία έλαμψαν το 2025 08.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 10 Τουρισμός: +15% οι κρατήσεις των Γάλλων για Ελλάδα τον Σεπτέμβριο 09.10.2025 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ