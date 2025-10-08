Χρυσή Ακτή και Λιμανάκια Ερμιονίδας: Νέα έργα για την προστασία της ακτογραμμής και της παραλιακής οδού

Στην καρδιά της Ερμιονίδας, στην Πελοπόννησο, η Χρυσή Ακτή και τα Λιμανάκια ετοιμάζονται να υποδεχτούν νέες παρεμβάσεις που στόχο έχουν την προστασία της ακτογραμμής από διάβρωση, καθώς και τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και της ασφάλειας της παραλιακής ζώνης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, φορέας υλοποίησης των έργων, έλαβε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής παρέμβασης για την προστασία της ακτής και του υπερκείμενου δρόμου.

Στη Χρυσή Ακτή, οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε μήκος περίπου 330 μέτρων και περιλαμβάνουν την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο θα θεμελιωθεί σε πασσαλοδιάφραγμα, καθώς και οπλισμένο επίχωμα, γνωστό ως «οπλισμένη γη». Στόχος είναι η ενίσχυση των πρανών της παραλιακής οδού και η προστασία τους από περαιτέρω διάβρωση, ενώ ταυτόχρονα θα διαμορφωθεί φυτική επένδυση για την αισθητική και περιβαλλοντική ενσωμάτωση του έργου. Η ασφαλτική στρώση της οδού θα ανακατασκευαστεί πλήρως, συνοδευόμενη από σύστημα απορροής όμβριων υδάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των νερών και η πρόληψη πιθανών ζημιών.

Στα Λιμανάκια, όπου το πρανές έχει μικρότερο ύψος, προβλέπεται η κατασκευή απλού τοιχίου αντιστήριξης, επενδεδυμένου με λιθορριπή και οπές αποστράγγισης για τα όμβρια ύδατα. Η παραλιακή οδός θα ανακατασκευαστεί, ενώ οι εκβολές των υδάτων θα διαμορφωθούν για τη διατήρηση της φυσικής ροής και της ασφάλειας της περιοχής.

Ένα συνοδό έργο, ο αποσπασμένος κυματοθραύστης χαμηλής στέψης, θα προστεθεί μετά από διετία, εφόσον διαπιστωθεί η ανάγκη περαιτέρω προστασίας της αμμώδους ζώνης της Χρυσής Ακτής. Ο κυματοθραύστης θα λειτουργεί ως φυσικός αποσβεστήρας της ενέργειας των κυμάτων, διατηρώντας τη γοητεία της παραλίας και μειώνοντας τη διάβρωση της ακτής.

Με την ολοκλήρωση των έργων, η Χρυσή Ακτή και τα Λιμανάκια αναμένεται να αποκτήσουν αναβαθμισμένη ασφάλεια και περιβαλλοντική σταθερότητα, διατηρώντας παράλληλα την αισθητική και τουριστική τους αξία. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στην προστασία της φυσικής ακτογραμμής, που συνδυάζει τεχνική επάρκεια με σεβασμό στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα κρυστάλλινα νερά και τη μοναδική φυσική ομορφιά της περιοχής.





































































