Στο διεθνές δίκτυο τουρισμού μνήμης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
09 Oct 2025, 07:16 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής του ταυτότητας και την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο Liberation Route Europe (LRE), αποκτώντας μία ακόμη γέφυρα επικοινωνίας με την Ευρώπη και τον κόσμο.
Πρόκειται για έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό με έδρα στις Βρυξέλλες, που έχει ως στόχο να χαρτογραφήσει και να αναδείξει τις διαδρομές, τα μνημεία και τις τοποθεσίες μνήμης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συμμετοχή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σε αυτό το δίκτυο ανοίγει νέες δυνατότητες τουριστικής προβολής και εξωστρέφειας, καθώς φέρνει την περιοχή στο επίκεντρο του ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος διεθνών επισκεπτών.
Το Liberation Route Europe ενώνει πόλεις, οργανισμούς, μουσεία, τουριστικούς φορείς και επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη, καθώς και από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Οι τουρίστες που αναζητούν ταξίδια εμπειρίας και μνήμης (memory tourism) έχουν πλέον έναν ακόμη λόγο να ανακαλύψουν την περιοχή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, γνωρίζοντας από κοντά τα ιστορικά της σημεία, τα μνημεία, αλλά και τις αφηγήσεις της τοπικής κοινωνίας για την εποχή του πολέμου.
Η συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο LRE προσφέρει σημαντικά οφέλη. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η δωρεάν συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο LRE Forum, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη, δίνοντας την ευκαιρία για διεθνείς συνεργασίες, ανταλλαγή καλών πρακτικών και παρουσίαση της περιοχής σε επαγγελματίες του τουρισμού και του πολιτισμού από όλο τον κόσμο.
Παράλληλα, ο Δήμος θα αποκτήσει την ειδική πλακέτα μέλους του οργανισμού, η οποία θα τοποθετηθεί σε σημείο αναφοράς της περιοχής, ενισχύοντας τη συμβολική αλλά και την τουριστική του ταυτότητα.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για την τουριστική του ανάπτυξη, με έμφαση στον θεματικό και βιωματικό τουρισμό. Όπως τονίζουν εκπρόσωποι της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού, στόχος είναι να αξιοποιηθούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής — από τη φυσική της ομορφιά και τα γραφικά τοπία του Χορτιάτη μέχρι τα ιστορικά μνημεία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.
Η ιστορία, η μνήμη και ο σεβασμός στο παρελθόν μετατρέπονται σε μοχλό ανάπτυξης για έναν σύγχρονο και ποιοτικό τουρισμό, που απευθύνεται σε επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη κάνει σταθερά βήματα στο διεθνές τουριστικό γίγνεσθαι, «ταξιδεύοντας» την τοπική του ιστορία στις μεγαλύτερες αγορές του πολιτιστικού τουρισμού της Ευρώπης.
