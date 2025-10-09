Κάρπαθος: Φωτογραφικό λεύκωμα αναδεικνύει τον υποθαλάσσιο πλούτο του νησιού
09 Oct 2025, 07:22 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό λεύκωμα αφιερωμένο στα υποθαλάσσια τοπία, τα ναυάγια και τη θαλάσσια ζωή της Καρπάθου αναμένεται να αποτελέσει το νέο «όπλο» του Δήμου Καρπάθου για την τουριστική προβολή του νησιού. Με απόφαση του Δήμου, προχωρά η έκδοση και εκτύπωση 450 αντιτύπων του δίγλωσσου (Αγγλικά - Ελληνικά) λευκώματος με τίτλο «Κάρπαθος – Κάτω από την Επιφάνεια: Υποθαλάσσια Τοπία και Πλοία», το οποίο θα διανεμηθεί σε δράσεις τουριστικής προβολής.
Η συμβολή του γνωστού ερευνητή και φωτογράφου υποβρύχιων θεμάτων Κώστα Θωκταρίδη θεωρείται κομβικής σημασίας για την υλοποίηση του εγχειρήματος. Ο κ. Θωκταρίδης έχει παραχωρήσει αφιλοκερδώς στο Δήμο το φωτογραφικό υλικό του, το οποίο αποτυπώνει μοναδικά τις «κρυφές» ομορφιές του βυθού της Καρπάθου.
Όπως έχει επισημάνει ο ίδιος σε σχετική του έρευνα, η θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καρπάθου-Ρόδου και Καρπάθου-Κρήτης αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τα υποβρύχια κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, καταγράφοντας 252 διελεύσεις στη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων στο Αιγαίο. Παράλληλα, ο κ. Θωκταρίδης υπογραμμίζει ότι τα ναυάγια και οι ιστορικές αφηγήσεις γύρω από αυτά προσδίδουν στην Ελλάδα ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα του καταδυτικού τουρισμού — έναν τομέα που, αν και σχετικά νέο για τη χώρα (νομοθετήθηκε μόλις το 2006), παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.
Το πολυτελές λεύκωμα θα περιλαμβάνει συνολικά 192 σελίδες (64 έγχρωμες και 128 ασπρόμαυρες) και θα τυπωθεί σε μεγάλο ειδικό μέγεθος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αισθητική και γλωσσική επιμέλεια, ώστε το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες προβολής υψηλού επιπέδου.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Δήμου Καρπάθου για ενίσχυση της διεθνούς τουριστικής εικόνας του νησιού και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος του μέσω της ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών του θησαυρών. Σύμφωνα με τον Δήμο, στόχος είναι η προσέλκυση ειδικών κατηγοριών τουριστών, όπως οι καταδυτικοί και οι φυσιολατρικοί επισκέπτες. Τέλος, τα λευκώματα θα διανέμονται σε στοχευμένες ενέργειες προβολής του Δήμου Καρπάθου.
