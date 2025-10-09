Δήμος Παγγαίου: Αποδοχή σηαμντικής δωρεάς ζωγραφικών έργων

Ο Δήμος Παγγαίου αποφάσισε την αποδοχή μιας σημαντικής δωρεάς από τον κ. Φοίβο Σιονακίδη, ο οποίος προσέφερε 18 πίνακες ζωγραφικής της αείμνηστης συζύγου του, της καταξιωμένης εικαστικού Καίτης Σταυρούδη. Η δωρεά αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερα τιμητική προσφορά για τον Δήμο, καθώς στόχος είναι η πολιτιστική προβολή και η ενίσχυση των δράσεων που σχετίζονται με την τέχνη και τον πολιτισμό στην περιοχή.

Η Καίτη Σταυρούδη υπήρξε ενεργό μέλος του εικαστικού χώρου για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, από το 1970 έως το 2011, με πλούσιο έργο ζωγραφικής και υφαντικής τέχνης (ταπισερί). Τα έργα της έχουν παρουσιαστεί σε αμέτρητες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ η ίδια ήταν ενεργό μέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος (ΣΚΕΤΒΕ). Με το θάνατό της το 2015, άφησε πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά που πλέον θα βρει χώρο έκφρασης μέσα από την πινακοθήκη του Δήμου Παγγαίου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του κ. Σιονακίδη, η δωρεά γίνεται με σκοπό να γνωρίσει η νεολαία της περιοχής το έργο της Σταυρούδη, κάτι που η ίδια επιθυμούσε. Οι πίνακες θα τοποθετηθούν στην υπό ίδρυση δημοτική πινακοθήκη, ενώ παράλληλα θα αξιοποιηθούν σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Ο κατάλογος των έργων περιλαμβάνει τίτλους όπως «Χαρταετοί», «Βαρκάδα», «Καμένη Γη», «Νυχτερινό Φως», «Ουράνια Σώματα» και «Φουρτούνα», σε τεχνικές ακρυλικού, μικτής τεχνικής και ακουαρέλας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και εικαστικών αναζητήσεων.

Με αυτή την προσθήκη, ο Δήμος Παγγαίου εμπλουτίζει το πολιτιστικό του απόθεμα, ενισχύοντας την τοπική ταυτότητα και προωθώντας την τέχνη ως πυλώνα κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα τιμά μια σημαντική δημιουργό της νεότερης ελληνικής τέχνης.

Περαιτέρω, η δωρεά αυτή αναμένεται να αποτελέσει πυλώνα για την πολιτιστική αναζωογόνηση του Δήμου Παγγαίου, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών στην τέχνη και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.





































































