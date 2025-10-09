Γιορτές Κάστανου Καρίτσας και Μελίβοιας στη Λάρισα

Το κάστανο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής της Λάρισας, με τις ποικιλίες της περιοχής να ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Για τον λόγο αυτό, κάθε χρόνο διοργανώνονται εκδηλώσεις αφιερωμένες στον πολύτιμο αυτό καρπό, οι οποίες συνδυάζουν την παράδοση, την ψυχαγωγία και την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού.

Η Γιορτή Κάστανου στην Καρίτσα

Η Καρίτσα, ένα όμορφο χωριό στις πλαγιές του Κισσάβου, γίνεται το επίκεντρο της προσοχής στις 18 και 19 Οκτωβρίου, όπου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η Γιορτή Κάστανου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αγιάς και άλλους τοπικούς φορείς, με στόχο την προβολή του κάστανου ως βασικού πολιτιστικού και αγροτικού στοιχείου της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάστανα σε διάφορες μορφές – ψητά, βραστά ή ως μέρος παραδοσιακών συνταγών. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Εκθέσεις αφιερωμένες στο κάστανο και τη σημασία του για την τοπική οικονομία.

- Επιστημονικές ομιλίες, όπου ειδικοί θα παρουσιάσουν τις θρεπτικές ιδιότητες του κάστανου και τη σημασία του για την υγεία.

- Πολιτιστικά δρώμενα με ζωντανή μουσική, χορούς και παραδοσιακές εκδηλώσεις.

- Δραστηριότητες για παιδιά, όπως εργαστήρια και παιχνίδια με θέμα το κάστανο.

Η γιορτή δεν περιορίζεται μόνο στην ψυχαγωγία αλλά φιλοδοξεί να ενισχύσει την προσπάθεια για την καθιέρωση του κάστανου Καρίτσας ως προϊόν ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), κάτι που θα ενισχύσει την οικονομία της περιοχής.

Η Γιορτή Κάστανου στη Μελίβοια

Μερικές ημέρες αργότερα, από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου, η σκυτάλη περνά στη Μελίβοια, όπου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η «Γιορτή Κάστανου Μελίβοιας – Καρποί της Μελίβοιας Γης». Η Μελίβοια, φημισμένη για τα εξαιρετικής ποιότητας κάστανα που παράγει, υποδέχεται επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, προβάλλοντας τα προϊόντα της περιοχής.

Η γιορτή έχει διπλό στόχο: από τη μια να αναδείξει τα τοπικά αγροτικά προϊόντα και από την άλλη να ενισχύσει την εξωστρέφεια του αγροδιατροφικού τομέα, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ευημερία των παραγωγών.

Στο πλαίσιο της γιορτής, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν:

- Παρουσιάσεις φωτογραφικού υλικού με θέματα που αφορούν την αγροτική ζωή και την παραγωγή του κάστανου.

- Εκθέσεις προϊόντων, όπου παρουσιάζονται οι πολλαπλές χρήσεις και οι δυνατότητες του κάστανου.

- Εκδηλώσεις γαστρονομίας, με το κάστανο να πρωταγωνιστεί σε γεύσεις και συνταγές.

- Πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως θεατρικά δρώμενα και παραδοσιακοί χοροί.

- Παιδικά εργαστήρια, που στοχεύουν στη γνωριμία των παιδιών με τη φύση και την παράδοση.

Επιπλέον, η γιορτή εντάσσεται στην προσπάθεια για την αναγνώριση του κάστανου Μελίβοιας ως προϊόν ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), ενισχύοντας την ταυτότητα και τη φήμη του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ένας θεσμός για την παράδοση και την τοπική οικονομία

Οι Γιορτές Κάστανου της Καρίτσας και της Μελίβοιας δεν αποτελούν απλώς μια ευκαιρία για γιορτή, αλλά και μια πλατφόρμα για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αγροτικής παραγωγής της περιοχής. Πρόκειται για εκδηλώσεις που συνδέουν την τοπική κοινωνία, αναδεικνύουν την παράδοση και στηρίζουν την οικονομία, δίνοντας ταυτόχρονα στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη μοναδική ομορφιά του Κισσάβου.