Η Σαντορίνη φιλοξενεί για 3η χρονιά το Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Πολυτελείας
09 Oct 2025, 07:54 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η Σαντορίνη θα αποτελέσει ξανά το σημείο αναφοράς για τον τουρισμό υψηλού επιπέδου, φιλοξενώντας το 3ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Πολυτελείας – The Luxury Side of Greece, στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο Petros Nomikos. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το παγκοσμίου φήμης νησί αναδεικνύεται σε κέντρο διαλόγου για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.
Ο τουρισμός υψηλών απαιτήσεων αποτελεί στρατηγικής σημασίας κλάδο για τη χώρα. Η ανάπτυξή του συνδέεται με την αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών ανωτέρου επιπέδου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, προσελκύει ταξιδιώτες με ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι οποίοι αναζητούν αυθεντικότητα, ποιότητα και σεβασμό στον πολιτισμό και τις παραδόσεις.
Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, επιχειρηματίες και πολιτικοί. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά του luxury tourism διεθνώς.
Κεντρική φιγούρα της φετινής διοργάνωσης είναι η Randi Zuckerberg, επιχειρηματίας, συγγραφέας και ιδρύτρια της Zuckerberg Media, γνωστή και ως αδερφή του Mark Zuckerberg, δημιουργού του Facebook. Η παρουσία της στη Σαντορίνη δίνει ιδιαίτερο κύρος στη διοργάνωση και αναδεικνύει τη διεθνή της απήχηση.
Με τη φετινή του τρίτη διοργάνωση, το συνέδριο ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για τον τουρισμό πολυτελείας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συνέργειες, επενδύσεις και καινοτόμες πρακτικές που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται.
διαβάστε ακόμα
- Κάρπαθος: Φωτογραφικό λεύκωμα αναδεικνύει τον υποθαλάσσιο πλούτο του νησιού 09/10 | 07:22
- Χρυσή Ακτή και Λιμανάκια Ερμιονίδας: Νέα έργα για την προστασία της ακτογραμμής και της παραλιακής οδού 08/10 | 19:26
- Στο διεθνές δίκτυο τουρισμού μνήμης ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 09/10 | 07:16
- «Ιωάννινα, προορισμός τεσσάρων εποχών» | Παρουσίαση του Δήμου Ιωαννιτών στο Ηράκλειο 08/10 | 15:03
- Δήμος Παγγαίου: Αποδοχή σηαμντικής δωρεάς ζωγραφικών έργων 09/10 | 06:20
- Γιορτές Κάστανου Καρίτσας και Μελίβοιας στη Λάρισα 09/10 | 06:12
- Η Λέσβος των αυθεντικών εμπειριών προβάλλεται στην Κύπρο 08/10 | 14:50
- Τουρισμός | Πώς η Χίος μετατρέπει την έλλειψη διεθνών συνδέσεων σε πλεονέκτημα - Μιλούν στο Τ.Ν. τοπικοί παράγοντες. 08/10 | 06:44
- O Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου στηρίζει τα Airbnb - ζητεί περιορισμό του all inclusive 08/10 | 10:05
- Αεροπορικός τουρισμός στη Σητεία | Υποδέχθηκε 12 ιδιωτικά αεροπλάνα περιηγητικού τουρισμού 08/10 | 10:41
δημοφιλέστερα
- 1 Βραβεία CN Traveller | Ελληνικός θρίαμβος: Η Νάξος καλύτερο νησί της Ευρώπης - Διάκριση για 8 νησιά και 21 ξενοδοχεία 07.10.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 2 Πέντε Έλληνες σεφ στους καλύτερους του κόσμου 07.10.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 3 Χρυσή Ακτή και Λιμανάκια Ερμιονίδας: Νέα έργα για την προστασία της ακτογραμμής και της παραλιακής οδού 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Γιορτές Κάστανου Καρίτσας και Μελίβοιας στη Λάρισα 09.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Σαρώνει η Ελλάδα τα βραβεία και στο Αμερικανικό CN Traveler – Ποια νησιά και ξενοδοχεία έλαμψαν το 2025 08.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Πλειστηριασμοί: Τα 6 πιο «ακριβά» ξενοδοχεία που βγαίνουν στο σφυρί στις αρχές του 2026 09.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Δήμος Παγγαίου: Αποδοχή σηαμντικής δωρεάς ζωγραφικών έργων 09.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 «Ιωάννινα, προορισμός τεσσάρων εποχών» | Παρουσίαση του Δήμου Ιωαννιτών στο Ηράκλειο 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Ο Γ.Τάσιος στο Τ.Ν. | Το τέλος ανθεκτικότητας εξαντλεί τους οδικούς τουρίστες - Ο παλμός της φετινής χρονιάς 09.10.2025 | ΠΟΞ
- 10 Η Λέσβος των αυθεντικών εμπειριών προβάλλεται στην Κύπρο 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ