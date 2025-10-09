Η Σαντορίνη φιλοξενεί για 3η χρονιά το Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Πολυτελείας

Η Σαντορίνη θα αποτελέσει ξανά το σημείο αναφοράς για τον τουρισμό υψηλού επιπέδου, φιλοξενώντας το 3ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Πολυτελείας – The Luxury Side of Greece, στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2025, στο συνεδριακό κέντρο Petros Nomikos. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το παγκοσμίου φήμης νησί αναδεικνύεται σε κέντρο διαλόγου για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.

Ο τουρισμός υψηλών απαιτήσεων αποτελεί στρατηγικής σημασίας κλάδο για τη χώρα. Η ανάπτυξή του συνδέεται με την αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών ανωτέρου επιπέδου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα, προσελκύει ταξιδιώτες με ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι οποίοι αναζητούν αυθεντικότητα, ποιότητα και σεβασμό στον πολιτισμό και τις παραδόσεις.

Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, επιχειρηματίες και πολιτικοί. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά του luxury tourism διεθνώς.

Κεντρική φιγούρα της φετινής διοργάνωσης είναι η Randi Zuckerberg, επιχειρηματίας, συγγραφέας και ιδρύτρια της Zuckerberg Media, γνωστή και ως αδερφή του Mark Zuckerberg, δημιουργού του Facebook. Η παρουσία της στη Σαντορίνη δίνει ιδιαίτερο κύρος στη διοργάνωση και αναδεικνύει τη διεθνή της απήχηση.

Με τη φετινή του τρίτη διοργάνωση, το συνέδριο ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για τον τουρισμό πολυτελείας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συνέργειες, επενδύσεις και καινοτόμες πρακτικές που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται.