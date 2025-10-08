«Ιωάννινα, προορισμός τεσσάρων εποχών» | Παρουσίαση του Δήμου Ιωαννιτών στο Ηράκλειο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, η εκδήλωση παρουσίασης της πόλης των Ιωαννίνων ως «προορισμού τεσσάρων εποχών».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Ιωαννιτών και φιλοξενήθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τουρισμού, του πολιτισμού, της γαστρονομίας και της επιχειρηματικής κοινότητας. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, ενώ το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων επιβεβαίωσε τη δυναμική της πρωτοβουλίας.

Η παρουσίαση ανέδειξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ιωαννίνων: τη μακραίωνη ιστορία, το φυσικό κάλλος, την παράδοση και τη γαστρονομία που συνθέτουν έναν μοναδικό προορισμό αυθεντικών εμπειριών όλες τις εποχές του χρόνου. Ξεχωριστή θέση είχαν η αργυροχοΐα και η μουσική παράδοση, δύο στοιχεία που αποτελούν σήμα κατατεθέν της ταυτότητας της πόλης και προσφέρουν στον επισκέπτη μια ζωντανή και βιωματική γνωριμία με τον τόπο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Όπως τονίστηκε, τα Ιωάννινα αναδεικνύονται σήμερα σε πόλη που συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργικότητα, προσφέροντας εμπειρίες όλο τον χρόνο, με σεβασμό στο περιβάλλον και στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» μέσα από εικόνες, αφηγήσεις και διαδραστικά στοιχεία που πρόβαλαν τον πλούτο και την αυθεντικότητα των Ιωαννίνων και της Ηπείρου.

Ο κ. Αιμίλιος Νέος, εκπρόσωπος του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ιωαννιτών, παρουσίασε τα Ιωάννινα ως έναν σύγχρονο και ελκυστικό προορισμό, αναδεικνύοντας τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει και ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα της περιοχής. Την εκδήλωση επιμελήθηκε η Προϊσταμένη του τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ιωαννιτών, κα Ελένη Μπασογιάννη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε επίσης αναφορά στην πάγια πρόταση για απευθείας αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνων – Ηρακλείου. Ένα αίτημα που έχει διατυπωθεί κατ’ επανάληψη από τοπικούς φορείς και πολίτες, με προτάσεις και υπομνήματα που έχουν κατατεθεί προς τις αρμόδιες αρχές. Η προσπάθεια, όπως τονίστηκε, συνεχίζεται συντονισμένα από τον Δήμο Ιωαννιτών, φορείς του τουρισμού και εκπροσώπους τόσο της Ηπείρου όσο και της Κρήτης, ως κοινή στρατηγική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων και παραδοσιακών εδεσμάτων εμπνευσμένων από την ηπειρώτικη κουζίνα. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με επαγγελματίες του χώρου και να ανταλλάξουν ιδέες, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες που θα αναδείξουν τις δύο περιοχές ως προορισμούς υψηλής ποιότητας και αυθεντικότητας.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε την υψηλή στρατηγική σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στα Ιωάννινα και την Κρήτη, χαράσσοντας νέους δρόμους για τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την ανάπτυξη.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ζάχαρης Ευάγγελος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου κ. Γεώργιος Αγριμανάκης ο οποίος εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Ρένα Παπαδάκη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων κ. Μιχάλης Βλατάκης, η Διευθύντρια της ΠΥΤ Κρήτης, εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων, Τουριστικοί Πράκτορες, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών και άνθρωποι του τουρισμού της πόλης του Ηρακλείου.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο στρατηγικό πρόγραμμα «Διπλωματία Πόλεων», μέσω του οποίου ο Δήμος Ιωαννιτών αναπτύσσει συστηματικά συνεργασίες με μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η αποστολή των Ιωαννίνων, αποτελούμενη από τον επικεφαλής της αποστολής τον Αντιδήμαρχο Εμπορίου Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού κ. Χρήστο Τάτση, τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Έργων Συντήρησης, Πρασίνου, Παιδικών Χαρών-Αδέσποτων Ζώων, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Πέτρο Παλάσχα, στελέχη του τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ιωαννιτών και από θεσμικούς εκπροσώπους και επαγγελματίες του τουρισμού, επισκέπτεται το Ηράκλειο στις 29–30 Σεπτεμβρίου και θα συνεχίσει το πρόγραμμά της στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης στις 2–3 Οκτωβρίου 2025, με στόχο την εμβάθυνση των σχέσεων σε ζητήματα τουρισμού και επιχειρηματικότητας.

Δήλωση Αντιδημάρχου Τουρισμού Ιωαννίνων, Χρήστου Τάτση:

«Τα Ιωάννινα και η Κρήτη έχουν πολλά περισσότερα που τους ενώνουν απ’ όσα ίσως φαίνεται με την πρώτη ματιά. Από τα βουνά και το υγρό στοιχείο, από την αυθεντική φιλοξενία μέχρι τις γεύσεις και τις τέχνες που αντλούν έμπνευση από τη φύση, μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Στόχος μας είναι να καλλιεργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε οι επισκέπτες μας να ανακαλύπτουν εμπειρίες που συνδέουν το χθες με το σήμερα, την παράδοση με την καινοτομία. Ευχαριστούμε από καρδιάς για την υπέροχη υποδοχή και φιλοξενία και ανυπομονούμε να ανταποδώσουμε».

Το πρωί της ιδίας μέρας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της αποστολής του Δήμου Ιωαννιτών στο δημαρχιακό μέγαρο του Ηρακλείου, όπου την αποστολή υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ Γεώργιος Αγριμανάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Ιωάννης Τσαπάκης, όπου πραγματοποιήθηκε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση με κύριο θέμα την αεροπορική διασύνδεση του Ηρακλείου με τα Ιωάννινα και την σύσφιξη των σχέσεων σε επιχειρηματικό και τουριστικό επίπεδο.