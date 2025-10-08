Η Λέσβος των αυθεντικών εμπειριών προβάλλεται στην Κύπρο

Με στόχο την ανάδειξη στην κυπριακή τουριστική αγορά του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος, της γαστρονομικής παράδοσης, της θρησκευτικής κληρονομιάς και των φυσικών καλλονών της Λέσβου, η Υπηρεσία ΕΟΤ Κύπρου υλοποίησε από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου δημοσιογραφικό ταξίδι (press trip) στο νησί για δύο Κύπριους δημοσιογράφους.

Το press trip διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σε αυτό συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι Άντρια Γεωργίου από το μεγαλύτερο κυπριακό εκδοτικό συγκρότημα «ΔΙΑΣ», που αρθρογραφεί στις ιστοσελίδες www.sigmalive.com, www.checkincyprus.com και City Free Press και Κωνσταντίνος Χάμπαλης, ο οποίος παράλληλα είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς ΤΙk Toker της Κύπρου.

Ανερχόμενος προορισμός για τους Κύπριους ταξιδιώτες

Στη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Λέσβο, οι Κύπριοι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σημαντικά αξιοθέατα και παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού, όπως τη Μυτιλήνη, τον Μόλυβο, την Πέτρα και το Σίγρι όπου ξεναγήθηκαν στο μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου, Μνημείο της Φύσης που προστατεύεται από την UNESCO, να περιηγηθούν σε μοναστήρια και μνημεία ιδιαίτερης θρησκευτικής σημασίας και να γευτούν αυθεντικές τοπικές συνταγές, προϊόντα και ούζο από ντόπιους παραγωγούς.

Κατά την αναχώρησή τους, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αυθεντικότητα του νησιού, τη φιλοξενία των κατοίκων και την ποικιλία εμπειριών που προσφέρει, επισημαίνοντας ότι το νησί αποτελεί έναν ανερχόμενο και ποιοτικό προορισμό για τους Κύπριους ταξιδιώτες.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΕΟΤ για την περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Λέσβου στην κυπριακή αγορά και τη γενικότερη προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που προσφέρει η χώρας μας στους επισκέπτες.