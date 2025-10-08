Η Λέσβος των αυθεντικών εμπειριών προβάλλεται στην Κύπρο
08 Oct 2025, 14:50 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Με στόχο την ανάδειξη στην κυπριακή τουριστική αγορά του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος, της γαστρονομικής παράδοσης, της θρησκευτικής κληρονομιάς και των φυσικών καλλονών της Λέσβου, η Υπηρεσία ΕΟΤ Κύπρου υλοποίησε από τις 2 έως τις 5 Οκτωβρίου δημοσιογραφικό ταξίδι (press trip) στο νησί για δύο Κύπριους δημοσιογράφους.
Το press trip διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σε αυτό συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι Άντρια Γεωργίου από το μεγαλύτερο κυπριακό εκδοτικό συγκρότημα «ΔΙΑΣ», που αρθρογραφεί στις ιστοσελίδες www.sigmalive.com, www.checkincyprus.com και City Free Press και Κωνσταντίνος Χάμπαλης, ο οποίος παράλληλα είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς ΤΙk Toker της Κύπρου.
Ανερχόμενος προορισμός για τους Κύπριους ταξιδιώτες
Στη διάρκεια της επίσκεψής τους στη Λέσβο, οι Κύπριοι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά σημαντικά αξιοθέατα και παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού, όπως τη Μυτιλήνη, τον Μόλυβο, την Πέτρα και το Σίγρι όπου ξεναγήθηκαν στο μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου, Μνημείο της Φύσης που προστατεύεται από την UNESCO, να περιηγηθούν σε μοναστήρια και μνημεία ιδιαίτερης θρησκευτικής σημασίας και να γευτούν αυθεντικές τοπικές συνταγές, προϊόντα και ούζο από ντόπιους παραγωγούς.
Κατά την αναχώρησή τους, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αυθεντικότητα του νησιού, τη φιλοξενία των κατοίκων και την ποικιλία εμπειριών που προσφέρει, επισημαίνοντας ότι το νησί αποτελεί έναν ανερχόμενο και ποιοτικό προορισμό για τους Κύπριους ταξιδιώτες.
Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΕΟΤ για την περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Λέσβου στην κυπριακή αγορά και τη γενικότερη προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που προσφέρει η χώρας μας στους επισκέπτες.
διαβάστε ακόμα
- Τουρισμός | Πώς η Χίος μετατρέπει την έλλειψη διεθνών συνδέσεων σε πλεονέκτημα - Μιλούν στο Τ.Ν. τοπικοί παράγοντες. 08/10 | 06:44
- O Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου στηρίζει τα Airbnb - ζητεί περιορισμό του all inclusive 08/10 | 10:05
- Αεροπορικός τουρισμός στη Σητεία | Υποδέχθηκε 12 ιδιωτικά αεροπλάνα περιηγητικού τουρισμού 08/10 | 10:41
- Πειραιάς: Πρόσκληση για ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών διαδρομών 08/10 | 06:45
- Στρατηγικό σχέδιο marketing για την ανάδειξη της Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού 08/10 | 06:35
- Η Πιερία πρωταγωνιστεί με το 2ο Olympus Adrenaline and Nature Festival 08/10 | 10:51
- Συνεργασία Επιμελητηρίου Ρεθύμνου και ΙΤΕ για καινοτομία και τουριστική ανάπτυξη 08/10 | 10:13
- Η Λέσβος φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς στον μαθητικό τουρισμό 08/10 | 10:37
- Συνέδριο στην Κέρκυρα με θέμα Ιόνια Νησιά: Πορεία και Στόχοι Ανάπτυξης 08/10 | 06:09
- 85 μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως 08/10 | 06:46
δημοφιλέστερα
- 1 Τουρισμός | Πώς η Χίος μετατρέπει την έλλειψη διεθνών συνδέσεων σε πλεονέκτημα - Μιλούν στο Τ.Ν. τοπικοί παράγοντες. 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Συνέδριο στην Κέρκυρα με θέμα Ιόνια Νησιά: Πορεία και Στόχοι Ανάπτυξης 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Στρατηγικό σχέδιο marketing για την ανάδειξη της Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Πειραιάς: Πρόσκληση για ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών διαδρομών 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 85 μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Στα μυστικά του βάλτου: Ο Δήμος Πέλλας αναδεικνύει τον Μακεδονικό Αγώνα με κινηματογραφικό έργο 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Όμιλος Χατζηλαζάρου: Ισχυρή επιστροφή και στρατηγική επέκταση εκτός Ρόδου – Τζίρος-ρεκόρ 114,2 εκατ. ευρώ για το 2024 08.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Μαθήματα γιόγκα στον κήπο του Ρεθύμνου 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό: Κάθε χρόνο και χειρότερα | 3 παράγοντες εισηγούνται λύσεις 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 10 Βραβεία CN Traveller | Ελληνικός θρίαμβος: Η Νάξος καλύτερο νησί της Ευρώπης - Διάκριση για 8 νησιά και 21 ξενοδοχεία 07.10.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ