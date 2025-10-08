Η Πιερία πρωταγωνιστεί με το 2ο Olympus Adrenaline and Nature Festival

Η Πιερία μετατράπηκε για ακόμη μια χρονιά σε επίκεντρο της περιπέτειας και της φύσης, φιλοξενώντας το 2ο Olympus Adrenaline and Nature Festival, μια διοργάνωση που προβάλλει τον εναλλακτικό τουρισμό και αναδεικνύει τις ομορφιές του Ολύμπου σε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου, με διοργανωτές την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.), σε συνεργασία με τον Δήμο Δίου-Ολύμπου, και τελούσε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Την επιμέλεια της διοργάνωσης είχε η εταιρεία Open Ways Events & Travel.

Οι δράσεις εκτυλίχθηκαν στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου αλλά και σε διάφορες περιοχές της Πιερίας, περιλαμβάνοντας ορειβατικές και αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά εργαστήρια, θεματικές περιηγήσεις και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, προσφέροντας στους επισκέπτες μια πολυδιάστατη εμπειρία υπαίθρου.

Η φετινή διοργάνωση απέκτησε ιδιαίτερο κύρος με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κας Όλγας Κεφαλογιάννη, στην τελετή έναρξης, η οποία εξήρε τις πρωτοβουλίες της Πιερίας για την ανάπτυξη του εναλλακτικού και βιωματικού τουρισμού.

Παρόντες ήταν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου κ. Βαγγέλης Γερολιόλιος, ο Πρόεδρος του Π.Ο.Τ.Α.Π. κ. Γιώργος Καραλής, καθώς και βουλευτές, αιρετοί και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων.

Το φεστιβάλ πλαισιώθηκε από πλούσιο μουσικό πρόγραμμα:

Στην τελετή έναρξης, η διεθνούς φήμης σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, συνοδευόμενη από την Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης, χάρισε στο κοινό μια αξέχαστη βραδιά.

Την επόμενη ημέρα, ο Ιβάν Ναβροζίδης εντυπωσίασε με το σαξόφωνό του, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία.





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συμμετοχή των σχολείων της περιοχής την τρίτη ημέρα, που έδωσε εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα στη διοργάνωση. Την παρουσίαση ανέλαβε ο δημοσιογράφος Χρήστος Νέζος, συμβάλλοντας στην πανελλαδική προβολή του φεστιβάλ.



Δηλώσεις

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, υπογράμμισε:

«Το 2ο Olympus Adrenaline and Nature Festival απέδειξε για ακόμη μια χρονιά ότι η Πιερία αποτελεί κορυφαίο προορισμό εναλλακτικού τουρισμού. Η συμμετοχή της Υπουργού Τουρισμού τίμησε την προσπάθειά μας και ανέδειξε τη σημασία αυτών των δράσεων για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες. Ιδιαίτερα χαρούμενη είμαι για τη συμμετοχή των σχολείων, που έδωσε ζωντάνια και εκπαιδευτική διάσταση στο φεστιβάλ».

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, κ. Βαγγέλης Γερολιόλιος, δήλωσε:

«Ως Δήμος στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε δράση που συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου μας. Το Olympus Adrenaline & Nature Festival είναι μια διοργάνωση που ενισχύει τον στόχο μας για τουρισμό 365 ημερών και αναδεικνύει τις απεριόριστες δυνατότητες του Ολύμπου».

Ο Πρόεδρος του Π.Ο.Τ.Α.Π., κ. Γιώργος Καραλής, ανέφερε:

«Η φετινή επιτυχία αποδεικνύει ότι η Πιερία μπορεί να πρωταγωνιστεί στον εναλλακτικό τουρισμό, συνδυάζοντας φύση, περιπέτεια και πολιτισμό. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς, συλλόγους, επαγγελματίες και εθελοντές που συνέβαλαν στη διοργάνωση. Ο Π.Ο.Τ.Α.Π. θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης».



Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και ο Π.Ο.Τ.Α.Π., σε συνεργασία με τους τρεις Δήμους του νομού, την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, το Επιμελητήριο Πιερίας και τους τοπικούς φορείς, συνεχίζουν τον σχεδιασμό βιώσιμων τουριστικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την τοπική οικονομία και την τουριστική ταυτότητα της Πιερίας.