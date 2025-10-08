Αεροπορικός τουρισμός στη Σητεία | Υποδέχθηκε 12 ιδιωτικά αεροπλάνα περιηγητικού τουρισμού

12 ιδιωτικά αεροπλάνα περιηγητικού τουρισμού προεχόμενα από Γερμανία, Σλοβενία, Κροατία και Αυστρία προσέγγισαν το μεσημέρι της Τρίτης το ασφαλές και φιλόξενο αεροδρόμιο της Σητείας μετά από συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων.

Την αποστολή συνόδευε ο αρχισυντάκτης του Γερμανικού εξειδικευμένου περιοδικού AEROINTRNATIONAL, Thomas Borchert.

Με ένα συμβολικό παραδοσιακό κέρασμα και ενημερωτικό υλικό για την περιοχή υποδέχτηκαν στους ιπτάμενους επισκέπτες ο Αντιδήμαρχος καθημερινότητας κ. Νίκος Φυγετάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣ κ. Κώστας Βασιλάκης και η Σύμβουλος Τουρισμού του ΟΑΣ κ. Christy Παπαδάκη.

Ο αεροπορικός τουρισμός αποτελεί μία ειδική μορφή τουρισμού. Στόχος της ανάπτυξης του, είναι η τουριστική και κατ’ επέκταση η οικονομική ανάπτυξη περιφερειακών ηπειρωτικών και νησιωτικών προορισμών της χώρας, με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και πλήθος θεματικών τουριστικών προϊόντων, που είναι σε θέση να προσφέρουν στους επισκέπτες τους, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Δήμος Σητείας μέσα στον συνολικό σχεδιασμό προσέγγισης ποιοτικού τουρισμού επενδύει και σε αυτής της μορφής του τουρισμού με συγκεκριμένες ενέργειες και επαφές.

Καθοριστικής σημασίας για την έναρξη αυτής της συνεργασίας ήταν η συμβολή του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων κ Γιώργου Τσιπριάνη καθώς και του κ Χρήστου Λεοντόπουλου, υπεύθυνου του τμήματος της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων για την διάδοση του Αεροπορικού Τουρισμού στην Ελλάδα, τους οποίους ο Δήμος ευχαριστεί θερμά.