Η Λέσβος φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς στον μαθητικό τουρισμό
08 Oct 2025, 10:37 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
TornosNews.gr
Η Λέσβος αναδεικνύεται σε πρότυπο εκπαιδευτικού τουρισμού, προσφέροντας στους μαθητές μοναδικές βιωματικές εμπειρίες που συνδυάζουν ιστορία, πολιτισμό, φύση και καθημερινότητα. Μαλιστα σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στην Αθήνα παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του νησιού στην Ημερίδα «Μαθητές και Εκπαιδευτικές Κοινότητες στη Λέσβο», που διοργάνωσε η εταιρεία Optimum Target, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Μυτιλήνης, του Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης.
Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δυτικής Λέσβου, Ζαχαρούλα Ιωακείμ, παρουσίασε τις τεράστιες δυνατότητες της περιοχής, χαρακτηρίζοντάς την «ένα ανοιχτό σχολείο φύσης, πολιτισμού και εμπειριών». Όπως ανέφερε, «η Λέσβος μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές, να τους ενώσει μέσα από τη γνώση και τη δημιουργία και να καλλιεργήσει σεβασμό για την ιστορία και το περιβάλλον».
Μεταξύ των εμπειριών που προσφέρει το νησί ξεχωρίζουν:
- Το Απολιθωμένο Δάσος στο Σίγρι και το Γεωπάρκο της Λέσβου, που ταξιδεύουν τα παιδιά εκατομμύρια χρόνια πίσω στην ιστορία της γης.
- Τα Ροδαφνίδια στο Λισβόρι, όπου αποτυπώνονται οι απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας στο Αιγαίο.
- Οι περιπατητικές διαδρομές που οδηγούν στα βήματα του Αριστοτέλη, μελέτη της χλωρίδας και πανίδας και βιωματική εξοικείωση με την επιστημονική παρατήρηση.
- Οι αρχαιολογικοί χώροι, που αφηγούνται αιώνες ιστορίας και πολιτισμού.
Παράλληλα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις που συνδέουν τη γνώση με την καθημερινή ζωή: παρατήρηση πουλιών, ελαιοσυλλογή και γνωριμία με την παραγωγή ελαιολάδου, αλλά και επαφή με παραδοσιακές τέχνες, όπως η κεραμική και η ξυλογλυπτική.
Η ημερίδα ανέδειξε ότι η Λέσβος διαθέτει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον μαθητικό τουρισμό, προτείνοντας έναν τρόπο μάθησης που συνδυάζει την εκπαίδευση με την εμπειρία, την παράδοση με τη βιωσιμότητα και τον πολιτισμό με την αυθεντικότητα.
