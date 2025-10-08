Συνεργασία Επιμελητηρίου Ρεθύμνου και ΙΤΕ για καινοτομία και τουριστική ανάπτυξη
08 Oct 2025

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης προχωρά στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στοχεύοντας στην ενίσχυση της καινοτομίας και της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Η απόφαση ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, την Τετάρτη.
Η συνεργασία θα αξιοποιήσει το γνωσιακό κεφάλαιο και την τεχνογνωσία του ΙΤΕ και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, προσφέροντας στα μέλη του Επιμελητηρίου πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καινοτόμες υπηρεσίες και διεθνείς συνεργασίες. Μέσα από ενημέρωση, συμβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση με ερευνητικούς φορείς και συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, οι επιχειρήσεις του Ρεθύμνου θα έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα και να ενσωματώσουν νέες πρακτικές στον τουρισμό, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό.
Παράλληλα, προβλέπονται κοινές δράσεις όπως ημερίδες, στοχευμένα workshops και επιχειρηματικές αποστολές, που θα ενισχύσουν τη θέση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας στον χάρτη της καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη και στην αξιοποίηση της κρητικής ταυτότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο Φεστιβάλ Μυλοποτάμου «Γεύσεις Μυλοποτάμου – Γεύσεις Κρήτης. Γαστρονομία – Πολιτισμός – Τουρισμός», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 18 Οκτωβρίου 2025 στον σταθμό Μετρό «Σύνταγμα». Μέσα από τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, αναδεικνύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, η γαστρονομία και η παράδοση του Μυλοποτάμου, στοιχεία που αποτελούν κρίσιμους άξονες για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης.
