O Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου στηρίζει τα Airbnb - ζητεί περιορισμό του all inclusive

Με σαφές μήνυμα υπέρ των βραχυχρόνιων μισθώσεων τοποθετήθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου, με αφορμή την επιστολή των ξενοδόχων Κρήτης προς τον πρωθυπουργό, με την οποία ζητούν οριζόντια μέτρα για τα Airbnb. Όπως τονίζεται, οι πλατφόρμες αυτές στηρίζουν την τοπική αγορά, σε αντίθεση με το σύστημα του all inclusive που «οδηγεί σε μαρασμό τα εμπορικά και επισιτιστικά καταστήματα».

Ο σύλλογος αναγνωρίζει τα προβλήματα που προκαλεί η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη στέγαση εργαζομένων σε τουριστικούς προορισμούς, όπως δάσκαλοι, γιατροί και αστυνομικοί. Ωστόσο, επισημαίνει ότι τα Airbnb και τα μικρά καταλύματα «τροφοδοτούν την τοπική οικονομία», σε αντίθεση με το all inclusive που όπως λένε:

περιορίζει την κατανάλωση στις επιχειρήσεις της περιοχής,

οδηγεί σε σπατάλη πόρων και προϊόντων,

αλλοιώνει την παραδοσιακή κρητική φιλοξενία.

Μάλιστα οι έμποροι αναφέρουν το παράδειγμα της Μαγιόρκα, όπου από το 2022 εφαρμόστηκε περιορισμός στο all inclusive, με ανώτατο αριθμό ποτών ημερησίως, ως μέτρο αντιμετώπισης του υπερτουρισμού.

Στο μεταξύ ο Εμπορικός Σύλλογος Χερσονήσου καταθέτει τρεις προτάσεις προς συζήτηση:

Περιορισμός του all inclusive στην υψηλή περίοδο (20 Ιουνίου – 20 Αυγούστου).

Καθιέρωση διημέρου “off all inclusive” κάθε εβδομάδα, π.χ. τα Σαββατοκύριακα.

Διατήρηση του all inclusive μόνο για οικογένειες με παιδιά, με κατάργηση στα adults only ξενοδοχεία.



Ο σύλλογος τονίζει ότι με την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου η Κρήτη πρέπει να αποφύγει να εξελιχθεί σε «προορισμό χαμηλού οικονομικού επιπέδου» και ζητά διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη χάραξη κοινής στρατηγικής στον τουρισμό.