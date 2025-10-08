Συνέδριο στην Κέρκυρα με θέμα Ιόνια Νησιά: Πορεία και Στόχοι Ανάπτυξης

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θέτουν υπό την αιγίδα τους, το Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων με τίτλο «Ιόνια Νησιά: Πορεία και Στόχοι Ανάπτυξης» σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου.

Η βιώσιμη ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων απαιτεί στρατηγικές ανάπτυξης βασιζόμενες στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, που είναι ο πολιτισμός, το φυσικό περιβάλλον και η διαφορετική φυσιογνωμία του κάθε νησιού, συνθήκες που απαιτούν τη δημιουργία υποδομών και δομών έναντι των προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας.

Με δεδομένες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι διεθνείς συνθήκες αλλά και οι τεχνολογικές εξελίξεις, το συνέδριο θέτει ως στόχο την αποτύπωση βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης σε κύριους πυλώνες ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, οι υποδομές κ.ά. με σκοπό την εξειδίκευσή τους στο άμεσο χρονικό διάστημα ανά περιφερειακή ενότητα.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν κυρίως:

-Βιώσιμος Τουρισμός (διαχείριση επισκεπτών, διαφοροποίηση προϊόντος, επέκταση τουριστικής περιόδου, προβολή κ.ά.).

-Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα (διασύνδεση με τουρισμό, branding προϊόντων, υποστήριξη και προσαρμογή λόγω κλιματικής κρίσης κ.ά.).

- Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον (προστασία ακτογραμμών, διαχείριση υδάτων, ποιότητα εδάφους, κ.ά.).

- Υποδομές και Συνδεσιμότητα (μεταφορές, ενεργειακά δίκτυα, ανθεκτικότητα υποδομών κ.ά.).

-Ψηφιακή Αναβάθμιση και Καινοτομία (Καινοτομία επιχειρήσεων, ψηφιακές υποδομές κ.ά.).

-Κοινωνική Συνοχή και Ανθρώπινο Δυναμικό (κοινωνικές υποδομές, δεξιότητες

ψηφιακής μετάβασης σε ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού, προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτιση κ.ά.).

-Αναπτυξιακός Συντονισμός και Χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, συμμετοχή τοπικών φορέων κ.ά.).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές το συνέδριο θα αποτελέσει ευκαιρία ανάδειξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως πρότυπο νησιωτικής ανάπτυξης, θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της και θα παραγάγει τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής και έργων. Παράλληλα, θα προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις του Συνεδρίου, καθώς η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη.





































