Συνέδριο στην Κέρκυρα με θέμα Ιόνια Νησιά: Πορεία και Στόχοι Ανάπτυξης
08 Oct 2025, 06:09 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θέτουν υπό την αιγίδα τους, το Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων με τίτλο «Ιόνια Νησιά: Πορεία και Στόχοι Ανάπτυξης» σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου.
Η βιώσιμη ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων απαιτεί στρατηγικές ανάπτυξης βασιζόμενες στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, που είναι ο πολιτισμός, το φυσικό περιβάλλον και η διαφορετική φυσιογνωμία του κάθε νησιού, συνθήκες που απαιτούν τη δημιουργία υποδομών και δομών έναντι των προκλήσεων της επόμενης δεκαετίας.
Με δεδομένες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι διεθνείς συνθήκες αλλά και οι τεχνολογικές εξελίξεις, το συνέδριο θέτει ως στόχο την αποτύπωση βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης σε κύριους πυλώνες ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, οι υποδομές κ.ά. με σκοπό την εξειδίκευσή τους στο άμεσο χρονικό διάστημα ανά περιφερειακή ενότητα.
Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου θα περιλαμβάνουν κυρίως:
-Βιώσιμος Τουρισμός (διαχείριση επισκεπτών, διαφοροποίηση προϊόντος, επέκταση τουριστικής περιόδου, προβολή κ.ά.).
-Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα (διασύνδεση με τουρισμό, branding προϊόντων, υποστήριξη και προσαρμογή λόγω κλιματικής κρίσης κ.ά.).
- Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον (προστασία ακτογραμμών, διαχείριση υδάτων, ποιότητα εδάφους, κ.ά.).
- Υποδομές και Συνδεσιμότητα (μεταφορές, ενεργειακά δίκτυα, ανθεκτικότητα υποδομών κ.ά.).
-Ψηφιακή Αναβάθμιση και Καινοτομία (Καινοτομία επιχειρήσεων, ψηφιακές υποδομές κ.ά.).
-Κοινωνική Συνοχή και Ανθρώπινο Δυναμικό (κοινωνικές υποδομές, δεξιότητες
ψηφιακής μετάβασης σε ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού, προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτιση κ.ά.).
-Αναπτυξιακός Συντονισμός και Χρηματοδότηση (ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, συμμετοχή τοπικών φορέων κ.ά.).
Σύμφωνα με τους διοργανωτές το συνέδριο θα αποτελέσει ευκαιρία ανάδειξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως πρότυπο νησιωτικής ανάπτυξης, θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της και θα παραγάγει τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής και έργων. Παράλληλα, θα προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις του Συνεδρίου, καθώς η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη.
διαβάστε ακόμα
- Τουρισμός | Πώς η Χίος μετατρέπει την έλλειψη διεθνών συνδέσεων σε πλεονέκτημα - Μιλούν στο Τ.Ν. τοπικοί παράγοντες. 08/10 | 06:44
- Πειραιάς: Πρόσκληση για ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών διαδρομών 08/10 | 06:45
- Στρατηγικό σχέδιο marketing για την ανάδειξη της Μυτιλήνης ως τουριστικού προορισμού 08/10 | 06:35
- 85 μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως 08/10 | 06:46
- Περιφέρεια Κρήτης | Προωθείται η δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής της Ελιάς 07/10 | 16:29
- Στα μυστικά του βάλτου: Ο Δήμος Πέλλας αναδεικνύει τον Μακεδονικό Αγώνα με κινηματογραφικό έργο 08/10 | 06:22
- Μαθήματα γιόγκα στον κήπο του Ρεθύμνου 08/10 | 06:05
- Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Μυκόνου 07/10 | 13:56
- Αμοργός | Αντιδράσεις για το σχέδιο μεγάλης επέκτασης του λιμένα Καταπόλων 07/10 | 10:29
- 30 χρόνια ΠΡΟΤΟΥΡ | Επετειακή εκδήλωση για τους οραματιστές του Ροδιακού Τουρισμού 06/10 | 13:42
δημοφιλέστερα
- 1 Ποια αεροπορική θα προσφέρει δωρεάν κρασί και μπύρα εν ώρα πτήσης 07.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό: Κάθε χρόνο και χειρότερα | 3 παράγοντες εισηγούνται λύσεις 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 80 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας 07.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 4 Katikies Kirini | Στα κορυφαία ξενοδοχεία της Ελλάδας στα Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Mandarin Oriental, Costa Navarino | Διακρίσεις στα Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards & World Spa Awards 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Βραβεία CN Traveller | Ελληνικός θρίαμβος: Η Νάξος καλύτερο νησί της Ευρώπης - Διάκριση για 8 νησιά και 21 ξενοδοχεία 07.10.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 7 Xρονιά-ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό το 2025 με 36 εκατ. αφίξεις 07.10.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 8 Περιφέρεια Κρήτης | Προωθείται η δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής της Ελιάς 07.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Η Emirates εγκαινιάζει το Κέντρο Αριστείας στη Φιλοξενία για 25.000 μέλη πληρώματος καμπίνας 07.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 10 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυστηρότερο μηχανισμό για την αναστολή απαλλαγής από βίζα 07.10.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ